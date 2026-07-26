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▲太平洋高壓偏北、海溫偏高，在南方低壓帶的環境中，很容易有熱帶系統發展。（圖／賈新興提供）

白海豚颱風若生成 路徑朝西北跑

▲白海豚颱風若生成，路徑將受到太平洋高壓導引，主要往西北移動。（圖／賈新興提供）

今明仍有午後大雨 周三起天氣逐漸穩定

▲今天至周二，全台水氣偏多，南部、東南部降雨最明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

白海豚颱風（國際命名：Dolphin）最快周二（7月28日）生成，氣象專家賈新興表示，未來路徑預估朝西北移動，接近台灣機率不高，但7月底至8月初可能影響日本；中央氣象署預報員曾昭誠表示，本周前半水氣仍多，周三起太平洋高壓增強，各地天氣將逐漸穩定。賈新興說明，目前在東經160.3度、北緯11.9度，也就是波納佩島的北方，有熱帶擾動正在發展，由於目前太平洋高壓偏北、海溫偏高，在南方低壓帶的環境中，很容易有熱帶系統發展，預估這個熱帶擾動周一（7月27日）有機會增強為熱帶性低氣壓，周二升級成颱風，將被命名為「白海豚」。賈新興提及，白海豚颱風若生成，路徑將受到太平洋高壓導引，主要往西北移動，且往北的份量越來越明顯，目前來看，白海豚颱風接近台灣的機率不高，但7月底至8月初，很有機會影響日本的天氣，有相關行程規劃的民眾務必提前留意。賈新興也指出，白海豚颱風在海面上停留的時間久、發展條件不錯，有發展成中大型颱風的潛力，不過預報上來看，白海豚颱風不會像先前的巴威颱風「又大又強」，由於時間還久，詳細狀況還有待觀察。台灣近期天氣方面，中央氣象署預報員曾昭誠提到，今天台東、南台灣整天有不定時陣雨或雷雨，台南、中部有局部大雨或短延時豪雨，午後中部以北地區及各山區則有雷陣雨，周一台東及南部仍有陣雨或雷雨，但雨勢逐漸趨緩，中部以北仍有午後雷陣雨，且有局部大雨或豪雨。周二降雨持續趨緩，不過水氣仍偏多，主要是各地午後雷陣雨，雨勢、範圍將逐漸縮小至山區，周三至周六（7月29日至8月1日）則受太平洋高壓增強影響，各地多雲到晴為主，午後有局部雷陣雨。