35歲職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊女神梓梓（董梓甯），擁有32E近乎完美的水滴型雙峰、23吋水蛇腰和33吋臀圍，極致身材比例受封「台灣第一美胸」、「真人版娜美」，身為Formosa Sexy隊長兼總監的她，還有出色的舞蹈實力，她日前便小跳近期爆紅的「震胸舞」，吸引5萬人按讚，網友大呼：「我頭暈了！」
第一美胸Cover震胸舞 梓梓讓網友頭暈目眩
韓國人氣男團ATEEZ成員崔傘最近經常穿著貼身無袖白色吊嘎大跳新曲〈BAD〉中的一段「震胸舞」，引發全球網友Challenge（舞蹈挑戰），梓梓也在IG跳上一段，只見她紮著俐落高馬尾，穿白色背心內搭黑色胸罩，下半身著真理褲，隨著音樂大力震胸，一對傲人上圍波濤洶湧，性感又健美。
梓梓表示，最近演算法一直推薦崔傘給她，剛好上排球課時穿著白背心，覺得好像可以無違和銜接這支舞，「您好我是梓哥，以後請叫我崔梓」，大批網友看完短片表示：「這個震胸絕了」、「我看崔傘無感！但崔梓才能吸引我眼球」、「養眼慘了」、「這震的犯規了」、「震暈了！最後蹲下拿排球世界和平了！」
初代職棒啦啦隊女神 好身材受封「真人娜美」
梓梓從2013年起加入中職Lamigo桃猿的LamiGirls，為第一代職棒啦啦隊成員，持續至2015年，2021年轉戰職籃，擔任台新夢想家的Formosa Sexy啦啦隊隊長兼總監至今，並負責編舞，帶領團隊每週推出新舞步，她也曾經回娘家樂天女孩擔任一日隊員，展現跨聯盟影響力。
擁有魔鬼體態的梓梓，身高167公分，體重約45公斤，纖腰只有23吋，加上E罩杯上圍，被譽為「真人版娜美」、「赤木晴梓」，螞蟻腰和大長腿是最大亮點。梓梓的舞蹈風格性感自信，常穿短褲或大U領造型表演，IG粉絲逾96萬，人氣相當高。
梓梓 董梓甯IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
韓國人氣男團ATEEZ成員崔傘最近經常穿著貼身無袖白色吊嘎大跳新曲〈BAD〉中的一段「震胸舞」，引發全球網友Challenge（舞蹈挑戰），梓梓也在IG跳上一段，只見她紮著俐落高馬尾，穿白色背心內搭黑色胸罩，下半身著真理褲，隨著音樂大力震胸，一對傲人上圍波濤洶湧，性感又健美。
梓梓表示，最近演算法一直推薦崔傘給她，剛好上排球課時穿著白背心，覺得好像可以無違和銜接這支舞，「您好我是梓哥，以後請叫我崔梓」，大批網友看完短片表示：「這個震胸絕了」、「我看崔傘無感！但崔梓才能吸引我眼球」、「養眼慘了」、「這震的犯規了」、「震暈了！最後蹲下拿排球世界和平了！」
梓梓從2013年起加入中職Lamigo桃猿的LamiGirls，為第一代職棒啦啦隊成員，持續至2015年，2021年轉戰職籃，擔任台新夢想家的Formosa Sexy啦啦隊隊長兼總監至今，並負責編舞，帶領團隊每週推出新舞步，她也曾經回娘家樂天女孩擔任一日隊員，展現跨聯盟影響力。
擁有魔鬼體態的梓梓，身高167公分，體重約45公斤，纖腰只有23吋，加上E罩杯上圍，被譽為「真人版娜美」、「赤木晴梓」，螞蟻腰和大長腿是最大亮點。梓梓的舞蹈風格性感自信，常穿短褲或大U領造型表演，IG粉絲逾96萬，人氣相當高。