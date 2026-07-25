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▲「華城匯」商場總基地樓地板面積達1.3萬坪，其中1至6樓規劃為百貨營業空間。（圖／華城匯提供）

▲嘉年華最大亮點「Aurora 極光互動貨櫃屋」，設有創新科技裝置，完成挑戰可拿限量野餐好禮。（圖／華城匯提供）

▲超大型充氣迷宮、城堡與滑梯一次登場，打造孩子最愛的放電天堂。（圖／華城匯提供）

▲「星空電影院」於週末晚間免費登場，民眾可在草地上體驗浪漫的夏日戶外觀影樂趣。（圖／華城匯提供）

台北大直將開幕1.3萬坪新百貨！重電大廠「華城電機」租下前大直 ATT 大樓，預告打造全台首家主打能源、科技與電動車友善的 AI 智慧百貨「華城匯」，預計2027年開幕。預告迎接新商場，華城電機（1519）積極拓展新事業版圖，成立100%持股子公司「華城匯」，由執行長暨華城電能董事長許逸晟操刀，斥資15.35億元承租原ATT大直商場，租期20年，整體投資金額約5億至8億元。許逸晟透露，起初僅規劃打造「電動車友善休息站」，希望車主在充電時也能享受吃喝玩樂；隨著規劃逐步擴大，最終發展為融合「能源與移動、科技與人性」概念的AI智慧商場，主打電動車主與中高資產科技客群。商場樓地板面積達1.3萬坪，其中1至6樓規劃為百貨營業空間，營業面積約7900坪，並設有495席汽車停車位及506席機車停車位（位於地下1樓及4至6樓部分），提供充足停車機能。此外，館外還規劃約776坪戶外綠地廣場，打造兼具休閒與生活機能的都市綠洲。華城匯百貨以「未來感、客製化、五感體驗」為核心定位，全面導入智慧科技服務，整合「銷售式AI」與「互動式AI」，並串聯會員App、POS銷售系統及CRM顧客關係管理系統，建構智慧化商場營運平台，提供更個人化、便利的消費體驗。除了大直首店外，華城匯也同步啟動全台展店計畫，，打造兼具零售、休憩與智慧服務的社區據點，逐步擴大全台營運版圖。新商場登場前，業者於7月25日至8月2日每日15：00 至21：00，現場設有免費「Aurora 極光互動貨櫃屋」；7月25日與 26 日週末限定推出「迷宮樂園」，設有超大型充氣迷宮、城堡與滑梯；晚間 19：00 還有「星空電影院」放映熱門動畫；現場完成會員註冊更可抽 Nintendo Switch 2、Dyson 吹風機與 AirPods Pro 3 等大獎。活動時間：每日 15:00至21:00（免費入場）融合科技互動與沉浸式體驗，現場設置多項創新互動裝置，完成指定挑戰即可獲得限量野餐 露營好禮活動時間：7/25（六）、7/26（日）限定； 15:00至21:00（免費入場）超大型充氣迷宮、城堡與滑梯一次登場，打造孩子最愛的放電天堂，讓親子共享暑假歡樂時光。活動時間：7/25（六）、7/26（日）限定；19:00免費入場放映片單： 7/25（六）《馴龍高手》 7/26（日）《荒野機器人》