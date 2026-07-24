大樂透第115000073期今（24）日晚間開獎，目前已邁入第21連槓，因此本期大樂透頭獎上看8.2億元新台幣，為第五屆最高頭獎總獎金紀錄。對此，《NOWNEWS今日新聞》將在本文即時更新7月24日（五）大樂透、今彩539、3星彩、4星彩最新開獎號碼，快看看今晚億萬幸運兒是不是你！
🟡7月24日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透獎號：03、15、27、34、35、44，特別號40。
49樂合彩：03、15、27、34、35、44。
今彩539：05、17、27、29、36。
39樂合彩：05、17、27、29、36。
3星彩：5、4、0。
4星彩：3、1、0、8。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
大樂透玩法一次看！獎金金額、規則速懂
大樂透每注50元，採從01至49號中挑選6個號碼投注的方式，每期投注截止時間為20時，開獎則固定在每週二與週五20時30分透過直播進行。開獎時會隨機開出6個基本號碼，並另外抽出1個特別號，這組號碼就是當期的大樂透獎號。
若民眾選出的6個號碼中，有3個以上（含3個）對中當期開出的6個基本號碼，就能獲得獎金並依規定兌領。不過特別號只適用於貳獎、肆獎、陸獎與柒獎的判定。根據台灣彩券官網資料顯示，大樂透頭獎中獎機率約為1398萬分之一，中頭獎的難度極高。
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大樂透獎號：03、15、27、34、35、44，特別號40。
49樂合彩：03、15、27、34、35、44。
今彩539：05、17、27、29、36。
39樂合彩：05、17、27、29、36。
3星彩：5、4、0。
4星彩：3、1、0、8。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
大樂透每注50元，採從01至49號中挑選6個號碼投注的方式，每期投注截止時間為20時，開獎則固定在每週二與週五20時30分透過直播進行。開獎時會隨機開出6個基本號碼，並另外抽出1個特別號，這組號碼就是當期的大樂透獎號。
若民眾選出的6個號碼中，有3個以上（含3個）對中當期開出的6個基本號碼，就能獲得獎金並依規定兌領。不過特別號只適用於貳獎、肆獎、陸獎與柒獎的判定。根據台灣彩券官網資料顯示，大樂透頭獎中獎機率約為1398萬分之一，中頭獎的難度極高。