紅霞颱風（國際命名：Noul）路徑已趨穩定，今晚至明天上午（7月24日至7月25日）最接近台灣，中央氣象署持續發布「海上警報」，花東、恆春半島、南部山區慎防大雨、豪雨，東南部、高屏恐有8至9級強陣風，是否停班停課需由地方政府決定，《NOWNEWS》也透過本文整理紅霞颱風最新路徑、強度轉變、對台灣風雨影響等資訊。
路徑確定了 紅霞颱風一路往西北
輕度颱風紅霞，今（24）日上午8時，位置在鵝鑾鼻東南方約470公里的海面上，以每小時26轉23公里速度，向西北西進行，中心附近最大風速每秒20公尺（每小時72公里），相當於8級風，瞬間最大陣風每秒28公尺（每小時101公里），相當於10級風，7級風暴風半徑80公里。
天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，紅霞颱風的海上颱風警報持續發布，路徑已經大致穩定，並沒有明顯變化，今天會經過巴士海峽，明天掠過台灣西南方海域，之後朝向廣東東部沿岸靠近，周日就會進入廣東省，並繼續深入華南內陸地區。颱風今晚到明天上午最靠近台灣，暴風圈明天中午後會逐漸離開台灣附近海域。
紅霞颱風增強、長胖 將挑戰中颱
吳聖宇說明，紅霞颱風在未來24至36小時，將會經過海溫偏高、大氣條件良好的海域，預估強度會持續增強、暴風圈將擴大，尤其是今晚到明天白天，颱風在台灣西南方海域活動時，發展最為明顯，預估將達到中度颱風等級，未來將以巔峰強度登陸廣東東部沿岸。
氣象署預報中心科長林秉煜也提及，紅霞颱風結構紮實，今天上午，中心最大風速從每秒18公尺增強至20公尺，七級風暴風半徑由60公里擴大至80公里，預估接近中國時，中心最大風速能來到每秒28公尺，七級風暴風半徑可能擴大至180公里左右，不過屆時台灣已經脫離警報範圍。
強風豪雨接力襲台！東南部、恆春半島影響最大
吳聖宇提醒，今天東半部、恆春半島有短暫陣雨，下半天到晚間「花東、恆春半島」雨勢增大，有局部大雨發生機會；明天大台北東側、東半部、恆春半島、南部都有陣雨或短暫陣雨，特別是「花東、恆春半島、南部山區」有大雨，「台東山區」則有局部豪雨發生機會。
至於紅霞颱風是否達停班停課標準，林秉煜強調，依目前風力預估，東南部、高屏都可能出現8至9級強陣風，恆春半島、蘭嶼綠島更可能出現9至10級強陣風，實際狀況仍須由各地方政府認定。
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輕度颱風紅霞，今（24）日上午8時，位置在鵝鑾鼻東南方約470公里的海面上，以每小時26轉23公里速度，向西北西進行，中心附近最大風速每秒20公尺（每小時72公里），相當於8級風，瞬間最大陣風每秒28公尺（每小時101公里），相當於10級風，7級風暴風半徑80公里。
天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，紅霞颱風的海上颱風警報持續發布，路徑已經大致穩定，並沒有明顯變化，今天會經過巴士海峽，明天掠過台灣西南方海域，之後朝向廣東東部沿岸靠近，周日就會進入廣東省，並繼續深入華南內陸地區。颱風今晚到明天上午最靠近台灣，暴風圈明天中午後會逐漸離開台灣附近海域。
吳聖宇說明，紅霞颱風在未來24至36小時，將會經過海溫偏高、大氣條件良好的海域，預估強度會持續增強、暴風圈將擴大，尤其是今晚到明天白天，颱風在台灣西南方海域活動時，發展最為明顯，預估將達到中度颱風等級，未來將以巔峰強度登陸廣東東部沿岸。
氣象署預報中心科長林秉煜也提及，紅霞颱風結構紮實，今天上午，中心最大風速從每秒18公尺增強至20公尺，七級風暴風半徑由60公里擴大至80公里，預估接近中國時，中心最大風速能來到每秒28公尺，七級風暴風半徑可能擴大至180公里左右，不過屆時台灣已經脫離警報範圍。
吳聖宇提醒，今天東半部、恆春半島有短暫陣雨，下半天到晚間「花東、恆春半島」雨勢增大，有局部大雨發生機會；明天大台北東側、東半部、恆春半島、南部都有陣雨或短暫陣雨，特別是「花東、恆春半島、南部山區」有大雨，「台東山區」則有局部豪雨發生機會。
至於紅霞颱風是否達停班停課標準，林秉煜強調，依目前風力預估，東南部、高屏都可能出現8至9級強陣風，恆春半島、蘭嶼綠島更可能出現9至10級強陣風，實際狀況仍須由各地方政府認定。
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