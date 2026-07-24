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YouTuber錫蘭昨（23）日公開新片，點名網紅Jolie（九粒）經營的「生命光環人像攝影」及顯化課程，質疑她用偽科學包裝商業模式，不僅狠酸所謂的光環照其實只是「手汗照」，更批評顯化理論建立在「永遠不會錯」的邏輯，掀起網路熱議。錫蘭在影片開頭透露，自己這幾天一直滑到網紅去體驗「光環攝影」的活動，這活動拍一次要價1200元、5分鐘；若是體驗者需要照片解釋，則需要另外加價，因此整套活動需要1500元、活動時間僅有15分鐘，不過這可以拍出自己身體中的能量、光環，讓許多體驗過的人直呼「超準的！」不過這讓錫蘭看不下去的，他踢爆Jolie主打的「光環攝影」根本不是人體能量場，而是使用1980年代推出的AURACAM 6000攝影設備，透過先拍攝一般照片，再以機器內建彩色燈條進行第二次曝光，最後合成出帶有彩色光環的影像。但這個光環顏色該如何解釋？則是透過使用者皮膚電阻變化判定，不過皮膚電阻主要受到手汗、濕度與溫度影響，因此他直言，花1500元拍攝光環照，「其實只是拍了一張手汗照」，形容這根本只是「智商稅」。針對外界質疑，Jolie表示如果想了解理論，可以閱讀美國合作夥伴Eileen Lee所著的英文書籍，但錫蘭進一步指出，這本書第一頁作者就說到自己在台灣長大、會說中文，但Jolie過去在Podcast中聽到對方會說中文時卻超驚訝，質疑她根本沒看過自己合夥的書。另外，Jolie曾解釋1500元的收費包含體驗與完整服務，不過錫蘭則反駁，類似設備以前在台灣玩一次僅約300元，認為價格收太高。不過他最後也強調，影片不是針對Jolie，只是希望大眾接觸這些服務的時候眼睛要擦亮，不要被人利用訊息差而多收了許多錢。