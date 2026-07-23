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▲王晶曾爆料張柏芝（左）會在片場大罵謝霆鋒（右）。（圖／翻攝自微博）

香港資深藝人謝賢過世後，傳出將超過1億港元（約新台幣4億元）的遺產，9成交由張柏芝代管，給兩名孫子當成長基金。然而，這也因此讓謝霆鋒與前妻張柏芝、現任女友王菲3人的愛情糾葛再度被搬上檯面討論。其中最引人注目的就是謝霆鋒與張柏芝的離婚原因，知名導演王晶曾透露，張柏芝昔日真的非常喜歡謝霆鋒，但無奈性格差異無法克服，最終還是離婚。張柏芝與謝霆鋒這對俊男美女離婚的原因，一直都讓外界非常好奇。曾跟兩人都合作過的名導演王晶，曾在去年於自己的頻道《王晶笑看江湖》中提到原因。他透露張柏芝真的非常喜歡謝霆鋒，謝霆鋒還在島上租了海灘求婚。兩人感情好時，謝霆鋒拍一堆動作片傷到手指，張柏芝就每晚都給他塗藥膏，無奈婚姻生活過得越久，越發現彼此的性格不適合，曾以為可以解決彼此之間的問題，卻實在難以克服，最終走上離婚這條路。除此之外，王晶還爆料在與張柏芝合作電影《無價之寶》期間，因為片中有許多童星，張柏芝每天都母性大發為孩子們下廚，不管義大利麵還是什麼，大家都吃得很開心，偏偏她在烹飪時，總會一直罵謝霆鋒，王晶一眼看出她對謝霆鋒有很多的不滿，透露那時候就對他們的婚姻不看好。雖然張柏芝與謝霆鋒最後還是分道揚鑣，但公公謝賢卻非常疼愛張柏芝這個兒媳，不僅生前對她讚譽有加，就連在她與謝霆鋒離婚後，仍保有深厚感情，還曾直呼對方是他唯一認定的兒媳。日前還更傳出謝賢將把4億遺產9成給張柏芝代管，給兩名孫子當成長基金，並由專業信託機構管理，但對於各項傳聞，當事人都沒有證實。