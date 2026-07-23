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▲HAHABABY的「極簡系列-大人背心寬褲」疑抄襲UN3D.商品，兩款價格還高達10倍。（圖／翻攝自hahababy撞臉全紀錄官網）

網紅二伯自創品牌「HAHABABY」抄襲爭議持續延燒，其中一件女裝的「極簡系列-大人背心寬褲」，也被質疑抄襲「UN3D.」。對此，被稱為日本女裝巨頭UN3D.的總公司「MARK STYLER」也在昨（22）日發聲，表示已將相關證據內容交給UN3D.，將在確認內容後再做進一步判斷，這也是第6家發聲的日系品牌。而仔細對比兩款價格，HAHABABY的寬褲要價台幣1280元，UN3D.的則為12080元，價差竟高達10倍，讓網友全看傻。繼SOU・SOU、MARKEY'S、niko and...、HELLO.SANFRANCISCO、Shupatto後，第6家日系品牌UN3D.也對於HAHABABY的抄襲爭議發聲。總公司MARK STYLER表示已將相關證據交由UN3D.的商品負責人與部門，對於旗下商品設計與智慧財產權等處理方式，將在之後確認內容及狀況後，再做進一步判斷，並感謝網友「冰島貓」的通知。而有網友對比UN3D.的「ROUND LINE SAFARI AIO」與HAHABABY「極簡系列-大人背心寬褲」兩款商品後，竟發現價差高達10倍。UN3D.的這款連身褲為12080元，HAHABABY的則是原價1980元，官方售價1280元，幾乎一模一樣的款式，卻差超多的價錢，也讓網友全傻眼，還有人嘲諷抄到變超醜。據悉，網友「冰島貓」相當關注HAHABABY抄襲事件，持續整理多款HAHABABY疑似抄襲的商品，投訴給日本品牌。不僅有服裝，日前還被發現收納袋也與Shupatto相當知名的折疊收納袋系列，設計理念非常相似，該品牌也表示正在審慎研議後續應採取的適當對應措施。