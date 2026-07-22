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重電龍頭跨足百貨業！鎖定電動車主與層峰客

▲「華城匯」總樓地板面積高達 1.3 萬坪，預計將成為大直商圈全新地標。（圖／華城匯提供）

萬坪商場綠洲登場！AI智慧結合綠地購物空間

暑假快帶小孩放電！充氣迷宮電影院免費玩

▲嘉年華最大亮點「Aurora 極光互動貨櫃屋」，設有創新科技裝置，完成挑戰可拿限量野餐好禮。（圖／華城匯提供）

▲《光啟城市夏日嘉年華》週末限定推出超大型充氣迷宮、城堡與滑梯，免費讓小朋友盡情放電。（圖／華城匯提供）

▲「星空電影院」於週末晚間免費登場，民眾可在草地上體驗浪漫的夏日戶外觀影樂趣。（圖／華城匯提供）

台北大直商圈將迎來 1.3 萬坪全新地標！重電龍頭「華城電機」跨足百貨業，租下前大直 ATT 大樓打造全台首家主打能源、科技與電動車友善的 AI 智慧百貨「華城匯」，預計 2027 年正式亮相。為提前暖身，官方自 7 月 25 日起至 8 月 2 日於美堤河濱公園舉辦的夏日嘉年華，祭出免費充氣迷宮與星空電影院等親子好戲。國內重電大廠華城電機（1519）積極擴展版圖，成立 100% 子公司「華城匯」，由華城執行長暨華城電能董事長許逸晟領軍，斥資。許逸晟先前曾表示，，讓車主充電時能享受吃喝玩樂，隨後延伸為結合「能源與移動、科技與人性」的 AI 智慧商場，精準鎖定電動車主與中高資產科技客群。這座，1 至 6 樓營業面積約 7,900 坪，並特別規劃 776 坪戶外綠地廣場，打造市中心難得的都會綠洲，場域同時提供 495 個汽車車位與 506 個機車車位。館內預計導入銷售式與互動式 AI，整合會員系統、POS 與 CRM 系統，並攜手澳洲與台灣設計團隊打造多組互動藝術裝置，，未來更規劃於在新商場登場前，業者率先於 7 月 25 日至 8 月 2 日每日 15：00 至 21：00，在大直美堤河濱公園舉辦《光啟城市夏日嘉年華》。現場設有免費「」；7 月 25 日與 26 日週末限定推出「」，設有超大型充氣迷宮、城堡與滑梯讓小孩免費放電；晚間 19：00 還有「」放映熱門動畫；現場完成會員註冊更可抽 Nintendo Switch 2、Dyson 吹風機與 AirPods Pro 3 等大獎。