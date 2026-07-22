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溫慶珠是誰？從迪化街發跡大膽突破台灣「時尚潮流」

大膽選在尚未有時尚產業概念的台北迪化街租下工作室，率性開啟了她的服裝設計之路。

1989年她正式創立同名品牌「ISABELLE WEN」，在當時本土服飾市場仍偏向實用、保守的年代，溫慶珠以極具衝突感的美學風格橫空出世。

▲台灣時尚大師溫慶珠1989年她正式創立同名品牌「ISABELLE WEN」，在當時本土服飾市場仍偏向實用、保守的年代，溫慶珠以極具衝突感的美學風格橫空出世。（圖／Isabelle Wen 溫慶珠臉書）

帶領台灣時尚界40年！昆凌、曾之喬、蔡淑臻都為她走過秀

天王嫂昆凌、名模蔡淑臻、蕭薔都曾披上她親手設計的華麗戰袍

▲溫慶珠的時裝秀始終是業界最具指標性的盛事，更吸引無數頂流明星與名模指名合作。天王嫂昆凌、名模蔡淑臻都曾披上她親手設計的華麗戰袍。（圖/品牌提供）

全盛時期的她，還開設了知名餐廳「FiFi 茶酒沙龍」，成為台北政商名流與演藝圈天后私下聚會的時尚地標

▲女星曾之喬也曾為溫慶珠特別設計的「公主系列」高訂禮服獻出時裝走秀初體驗。（圖/Isabelle Wen 溫慶珠臉書）

溫慶珠獨特「溫氏美學」！生前最後遺作曝光

生前親自操刀的2026春夏作品「Butterfly & Carousel 蝴蝶與旋轉木馬」是她遺世之作

▲溫慶珠生前親自操刀的2026春夏作品「Butterfly & Carousel 蝴蝶與旋轉木馬」是她遺世之作。（圖/ISABELLE WEN溫慶珠臉書）