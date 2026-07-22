本土知名服裝設計師溫慶珠昨（21）驚傳過世，除了溫慶珠創立的品牌「ISABELLE WEN」發出聲明證實外，作家好友袁青也在臉書發文哀悼表示：「有一種浪漫叫溫慶珠，她把自己活成了一件作品。」然而許多對時尚圈比較沒有涉獵的民眾可能不知道溫慶珠是誰，她在1989年那時創立了自己的同名品牌，在當時本土服飾都還偏保守的風氣下，她帶著強烈個人色彩設計橫空出世，快速征服台灣高端消費市場，從迪化街發跡的她，引領台灣時尚潮流至今。
溫慶珠是誰？從迪化街發跡大膽突破台灣「時尚潮流」
並非傳統服裝科班出身的溫慶珠，因從小受到喜愛文藝的母親薰陶，甚至曾以國畫大師張大千的畫稿作為臨摹練習，這讓她累積了極其深厚的藝術底蘊與獨特美學。1984年，憑著對布料與剪裁的狂熱，她帶著一筆借來的資金，大膽選在尚未有時尚產業概念的台北迪化街租下工作室，率性開啟了她的服裝設計之路。
1989年她正式創立同名品牌「ISABELLE WEN」，在當時本土服飾市場仍偏向實用、保守的年代，溫慶珠以極具衝突感的美學風格橫空出世。她大膽運用華麗的雪紡紗、蕾絲與天鵝絨，將西方復古剪裁揉合東方迷幻色彩，打造出慵懶且充滿戲劇張力的波西米亞風，成功突破傳統框架，迅速在台灣高端時尚圈佔據了無可取代的女王地位。
帶領台灣時尚界40年！昆凌、曾之喬、蔡淑臻都為她走過秀
在深耕台灣時尚圈的近四十年間，溫慶珠的時裝秀始終是業界最具指標性的盛事，更吸引無數頂流明星與名模指名合作。天王嫂昆凌、名模蔡淑臻、蕭薔都曾披上她親手設計的華麗戰袍，完美詮釋出女人骨子裡的狂放與高貴。她極度擅長透過服裝說故事，讓每一位穿上作品的女星，都能在伸展台或紅毯上展現出最強大的氣場。
不僅名模愛戴，女星曾之喬也曾為溫慶珠特別設計的「公主系列」高訂禮服獻出時裝走秀初體驗。溫慶珠的影響力更跨足了影視與舞台劇，許多重量級演員的戲服皆出自她手。全盛時期的她，還開設了知名餐廳「FiFi 茶酒沙龍」，成為台北政商名流與演藝圈天后私下聚會的時尚地標，徹底將流行服飾昇華為一種品味與身分的象徵。
溫慶珠獨特「溫氏美學」！生前最後遺作曝光
時尚圈最津津樂道的「溫氏美學」，核心精神在於迷人的「衝突感」，隨著她的辭世，生前親自操刀的2026春夏作品「Butterfly & Carousel 蝴蝶與旋轉木馬」是她遺世之作，在最後的設計中，她依舊堅持透過層疊的布料與精細的壓褶工藝，詮釋歲月積累的抽象詩意與頹敗美感，這份充滿電影感與哲學思辨的服裝系列，更讓專屬於她的浪漫「溫氏美學」永遠留存在台灣時尚史中。
溫慶珠的作家好友袁青也表示：「溫慶珠終於沒有牽掛地走下夢幻伸展台，那裡沒有趕件的壓力，只有永恆的自由與浪漫，真正的風格，從來不會告別。因為溫慶珠把自己，活成了一件作品。」
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並非傳統服裝科班出身的溫慶珠，因從小受到喜愛文藝的母親薰陶，甚至曾以國畫大師張大千的畫稿作為臨摹練習，這讓她累積了極其深厚的藝術底蘊與獨特美學。1984年，憑著對布料與剪裁的狂熱，她帶著一筆借來的資金，大膽選在尚未有時尚產業概念的台北迪化街租下工作室，率性開啟了她的服裝設計之路。
1989年她正式創立同名品牌「ISABELLE WEN」，在當時本土服飾市場仍偏向實用、保守的年代，溫慶珠以極具衝突感的美學風格橫空出世。她大膽運用華麗的雪紡紗、蕾絲與天鵝絨，將西方復古剪裁揉合東方迷幻色彩，打造出慵懶且充滿戲劇張力的波西米亞風，成功突破傳統框架，迅速在台灣高端時尚圈佔據了無可取代的女王地位。
在深耕台灣時尚圈的近四十年間，溫慶珠的時裝秀始終是業界最具指標性的盛事，更吸引無數頂流明星與名模指名合作。天王嫂昆凌、名模蔡淑臻、蕭薔都曾披上她親手設計的華麗戰袍，完美詮釋出女人骨子裡的狂放與高貴。她極度擅長透過服裝說故事，讓每一位穿上作品的女星，都能在伸展台或紅毯上展現出最強大的氣場。
時尚圈最津津樂道的「溫氏美學」，核心精神在於迷人的「衝突感」，隨著她的辭世，生前親自操刀的2026春夏作品「Butterfly & Carousel 蝴蝶與旋轉木馬」是她遺世之作，在最後的設計中，她依舊堅持透過層疊的布料與精細的壓褶工藝，詮釋歲月積累的抽象詩意與頹敗美感，這份充滿電影感與哲學思辨的服裝系列，更讓專屬於她的浪漫「溫氏美學」永遠留存在台灣時尚史中。