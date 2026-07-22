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金州勇士隊再度展現精準的選秀眼光！在今年的NBA夏季聯賽中，勇士隊2026年11號秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）勇奪夏季聯賽MVP。他在決賽中全場18投9中，狂砍21分、10籃板、2助攻與2抄截，更在末節個人獨拿9分（對手曼菲斯灰熊隊全隊末節僅得14分），表現力壓探花郎卡梅隆·布澤爾（Cameron Boozer）。另外191公分的後衛理查德（Will Richard）外線穩定度似乎也有所提升，命中率高達48.1%。倫德伯格在本次夏季聯賽中，場均上陣26.7分鐘，繳出14.8分、7.2籃板、4助攻、1.3抄截與0.8阻攻的全能數據。他的投籃命中率達48.4%，三分球命中率高達45.9%，罰球命中率為71.4%。事實證明，勇士隊選擇這位24歲的大齡新秀完全是正確的決定，他已經展現出極高水準的即戰力價值。除了倫德伯格，勇士2025年次輪第56順位的理查德同樣表現亮眼。在這場夏聯決賽中，他先發上陣29分鐘，10投5中（其中三分球6投3中），貢獻13分、4籃板、1助攻、2抄截與1阻攻。他的投籃與三分球命中率皆高達50%，末節更挹注了8分與1阻攻，得分火力僅次於倫德博格。理查德在今年夏季聯賽場均出賽24.7分鐘，攻下10.3分、3籃板、2.4助攻、1.9抄截與0.4阻攻，投籃命中率48.1%，三分球命中率更是高達48.4%（場均命中2顆三分球）。身為二年級生，理查德並未貪功搶戲，而是將「3D」功能性球員的角色（三分與防守）發揮得淋漓盡致。回顧理查德的新秀賽季，他便已成功擠進主力輪替陣容，場均上陣20分鐘，貢獻6.4分、2.5籃板、1.3助攻與1.2抄截，投籃命中率46.8%，三分命中率33.5%（對比他去年夏聯的三分命中率僅20.7%）。這位裸足身高191公分的後衛進步神速，三分球越投越準，宛如接過了柯瑞（Stephen Curry）的投射包，表現甚至壓過波傑姆斯基（Brandin Podziemski）。目前23歲的理查德與球隊還有3年新秀合約，去年夏天勇士端出4年868萬美元的合約將其簽下，如今看來絕對是物超所值，為球隊帶來了極佳的即戰力。勇士隊史的「淘金」能力一向有目共睹，除了最具代表性的次輪秀格林（Draymond Green）之外，過去也曾成功挖掘出艾利斯（Monta Ellis）、亞瑞納斯（Gilbert Arenas）、菲爾·史密斯（Phil Smith）、麥考（Patrick McCaw）、喬丹·貝爾（Jordan Bell）、帕斯卡爾（Eric Paschall）、傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）、桑托斯（Gui Santos）與波斯特（Quinten Post）等出色的次輪或低順位驚奇。今年的夏聯再次證明，勇士制服組的淘寶功力依舊處於聯盟頂尖。