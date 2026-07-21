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▲消費者可攜帶發票至全國萊爾富門市操作Life-ET，點選「生活服務」、「油品事件退費」。（圖／取自photoAC）

致癌油疑慮食品風波持續擴大，除了7-11、全家退款外，萊爾富也公告「12款鮮食」指定批號開放消費者退費，包括雞胸肉、麵包等熱銷商品，到門市使用Life-ET申請退費，即可到櫃檯辦理退費。萊爾富即起至8月31日23時59分前，消費者可攜帶發票至全國萊爾富門市操作Life-ET，點選「生活服務」、「油品事件退費」，操作完成後將列印退費證明單，請於證明單簽名後至櫃台辦理退費。紙本發票：請攜帶發票正本發票存入會員載具者：提供會員手機號碼發票存入手機載具者：提供手機載具號碼業者也提醒，此次退費採門市Life-ET方式辦理，申請時無須檢附實體商品或完整包裝，但須依購買時的發票開立方式提供證明。若紙本發票遺失，因無載具紀錄可供查證交易，無法以手機號碼或載具號碼替代辦理；未能提供相關證明者，恕無法受理申請。此外，線上「整買零取」及「來送禮」不適用本次退費方式，請洽萊爾富客服中心（電話：0800-022-118），將由專人服務。📍卜蜂商品（含衍生商品）◾黑胡椒豬肉燴飯：購買發票日期2026/04/21～2026/07/03；效期批號2027/04/21◾蕃茄紅醬義大利麵5入：購買發票日期2026/04/29～2026/07/03；效期批號2027/04/29◾川味椒麻雞胸肉：購買發票日期2026/04/26～2026/06/06；效期批號2026/05/27～2026/06/06◾醬爆雞胗：購買發票日期2026/04/26～2026/06/04；效期批號2026/05/13～2026/06/04◾泰式打拋豬蓋飯（使用卜蜂泰式打拋豬肉醬）：購買發票日期2026/05/05～2026/05/23；效期批號2026/05/09～2026/05/23📍味王商品（含衍生商品）◾十三香麻辣拌麵：購買發票日期2026/04/01～2026/07/03；效期批號2026/11/15◾紅燒牛肉湯麵：購買發票日期2026/04/01～2026/07/03；效期批號2026/12/16、2026/12/18、2026/12/24📍桂冠商品（含衍生商品）◾小沙拉：購買發票日期2026/04/08～2026/07/03；效期批號2026/07/08～2026/07/15📍華福商品（含衍生商品）◾椰香奶酥麵包：購買發票日期2026/04/17～2026/04/22；效期批號2026/04/20～2026/04/26◾好事花生麵包：購買發票日期2026/04/17～2026/04/22；效期批號2026/04/20～2026/04/26◾雪綿蛋糕：購買發票日期2026/04/17～2026/04/22；效期批號2026/04/20～2026/04/26📍金福華商品（含衍生商品）◾蔥爆牛肉炒麵（使用金福華沙茶醬）：購買發票日期2026/05/04～2026/05/31；效期批號2026/05/08～2026/05/31