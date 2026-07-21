致癌油疑慮食品風波持續擴大，除了7-11、全家退款外，萊爾富也公告「12款鮮食」指定批號開放消費者退費，包括雞胸肉、麵包等熱銷商品，民眾需要攜帶發票到門市使用Life-ET申請退費，即可到櫃檯辦理退費。

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🟡萊爾富致癌油鮮食退費辦法

萊爾富即起至8月31日23時59分前，消費者可攜帶發票至全國萊爾富門市操作Life-ET，點選「生活服務」、「油品事件退費」，操作完成後將列印退費證明單，請於證明單簽名後至櫃台辦理退費。

申請時需要備妥下列萊爾富之購買證明（依發票開立方式擇一）

紙本發票：請攜帶發票正本
發票存入會員載具者：提供會員手機號碼
發票存入手機載具者：提供手機載具號碼

業者也提醒，此次退費採門市Life-ET方式辦理，申請時無須檢附實體商品或完整包裝，但須依購買時的發票開立方式提供證明。若紙本發票遺失，因無載具紀錄可供查證交易，無法以手機號碼或載具號碼替代辦理；未能提供相關證明者，恕無法受理申請。

此外，線上「整買零取」及「來送禮」不適用本次退費方式，請洽萊爾富客服中心（電話：0800-022-118），將由專人服務。

▲消費者可攜帶發票至全國萊爾富門市操作Life-ET，點選「生活服務」、「油品事件退費」。（圖／取自photoAC）
▲消費者可攜帶發票至全國萊爾富門市操作Life-ET，點選「生活服務」、「油品事件退費」。（圖／取自photoAC）
🟡萊爾富可退費商品清單

📍卜蜂商品（含衍生商品）

◾黑胡椒豬肉燴飯：購買發票日期2026/04/21～2026/07/03；效期批號2027/04/21

◾蕃茄紅醬義大利麵5入：購買發票日期2026/04/29～2026/07/03；效期批號2027/04/29

◾川味椒麻雞胸肉：購買發票日期2026/04/26～2026/06/06；效期批號2026/05/27～2026/06/06

◾醬爆雞胗：購買發票日期2026/04/26～2026/06/04；效期批號2026/05/13～2026/06/04

◾泰式打拋豬蓋飯（使用卜蜂泰式打拋豬肉醬）：購買發票日期2026/05/05～2026/05/23；效期批號2026/05/09～2026/05/23

📍味王商品（含衍生商品）

◾十三香麻辣拌麵：購買發票日期2026/04/01～2026/07/03；效期批號2026/11/15

◾紅燒牛肉湯麵：購買發票日期2026/04/01～2026/07/03；效期批號2026/12/16、2026/12/18、2026/12/24

📍桂冠商品（含衍生商品）

◾小沙拉：購買發票日期2026/04/08～2026/07/03；效期批號2026/07/08～2026/07/15

📍華福商品（含衍生商品）

◾椰香奶酥麵包：購買發票日期2026/04/17～2026/04/22；效期批號2026/04/20～2026/04/26

◾好事花生麵包：購買發票日期2026/04/17～2026/04/22；效期批號2026/04/20～2026/04/26

◾雪綿蛋糕：購買發票日期2026/04/17～2026/04/22；效期批號2026/04/20～2026/04/26

📍金福華商品（含衍生商品）

◾蔥爆牛肉炒麵（使用金福華沙茶醬）：購買發票日期2026/05/04～2026/05/31；效期批號2026/05/08～2026/05/31

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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...