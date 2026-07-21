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▲蔡阿嘎和二伯的二手私服，打上HAHABABY的標籤賣。（圖／讀者提供）

▲哈姆選物Hamu Café外觀很適合拍照。（圖／讀者提供）

▲保溫杯賣到破千。（圖／讀者提供）

▲二伯出道十週年明信片，神似獵魔女團。（圖／讀者提供）

蔡阿嘎老婆二伯的品牌HAHABABY近來捲入抄襲爭議，品牌旗下的咖啡廳「哈姆選物Hamu Café」仍照常營業，只不過有讀者向《NOWNEWS今日新聞》透露，店內除了HAHABABY的產品外，二樓還有販售二手衣，因為上面打著品牌的Logo，原以為是HAHABABY的二手衣褲，但仔細看發現是日系品牌，且每件都是不同牌子，原來是蔡阿嘎和二伯的私服，只不過標上HAHABABY的標籤，難免引來誤會。哈姆選物Hamu Café外觀非常時髦，很適合拍照打卡，除了自家商品外，二樓還有小朋友的遊戲區以及二手衣的販賣。讀者發現，架上不只是HAHABABY的二手衣，還有很多二伯的私服，都是些日系品牌，像是Hinson、HARE等，原價2000元到4000元不等，二手價是800元，且不僅是二伯的衣服，就連蔡阿嘎也把自己的二手衣褲放在店內販售。雖然網紅賣二手衣不是大事，粉絲也會支持，去年他們就曾辦過「惜福祭」活動，有些是當時沒有賣掉的商品，但他們將自己的衣服釘上HAHABABY的吊牌，如今時機點敏感，難免讓人誤會。除此之外，其實咖啡廳環境相當舒適，還有小朋友的遊戲區，很適合媽媽們的聚會。自從爆出抄襲爭議後，蔡阿嘎夫妻始終神隱，有網友架設名為「HAHABABY撞臉全紀錄」的網站，將歷年被質疑與其他品牌設計相似的商品整理成資料庫，並持續開放網友回報更新。目前統計已整理出29起疑似撞款案例，橫跨23個品牌，包括日本品牌SOU・SOU、MARKEY'S、RODEO CROWNS WIDE BOWL，以及ADAM ET ROPÉ FEMME、GRANIPH、niko and...等品牌都被列入比對名單。