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▲袁青追悼老友溫慶珠（如圖），指出有些設計師身後留下作品，但溫慶珠留下的是一個時代的溫度。（圖／Isabelle Wen 溫慶珠臉書）

▲溫慶珠（右）人生舞台謝幕，左為蕭薔2021年在台北時裝周與好友溫慶珠上留下珍貴合影。（圖／蕭薔臉書）

本土知名服裝設計師溫慶珠昨（21）日深夜傳出過世，她的作家好友袁青在臉書發布悼文「願妳在另一個世界，依然自在地畫畫、寫字、選布、縫製生命美感的夢想」，溫慶珠創立的品牌「ISABELLE WEN 溫慶珠」隨後發出聲明證實，溫慶珠已經於日前安詳辭世，享壽69歲，震驚時尚圈。昨晚，媒體人兼作家袁青突然發文追悼好友溫慶珠，指出有些設計師身後留下作品，但溫慶珠留下的是一個時代的溫度，「老朋友！妳終於沒有牽掛地走下妳的夢幻伸展台。那裡沒有趕件的壓力，只有永恆的自由與浪漫。再見了，妳留下的點滴，應該夠陪著我們這些朋友對妳的不捨到天亮吧！」袁青話鋒一轉表示，真正的風格從來不會告別，因為溫慶珠把自己活成了「一件作品」，對方留下的不只是衣服，而是一種相信美、忠於自己的人生格局，「願妳在另一個世界，依然自在地畫畫、寫字、選布、縫製生命美感的夢想。」溫慶珠的設計公司「ISABELLE WEN 溫慶珠」隨後發布聲明表示：「本公司 溫慶珠流行事業，以無限哀痛之心，向貴單位各位通知，我們敬愛的總裁 溫慶珠女士，已於日前安詳辭世...在我們哀悼此一痛失的同時，品牌仍將延續總裁 溫慶珠女士的設計精神和風格，持續穩健、全力以赴向前發展。」出身文學世家的溫慶珠，17歲起師承國畫大師歐豪年，長年受東方藝術薰陶，奠定其獨特的創作美學，她擅長將看似對立的元素，如粗獷與細膩、繁複與率性完美揉合，創造出極高辨識度的「溫式美學」。溫慶珠於1989年創立同名品牌「ISABELLE WEN 溫慶珠」，以華麗、浪漫且充滿張力的衝突美學聞名於時尚圈，她投身時尚產業超過40年，為台灣極少數成功打造大型商業品牌的設計師之一，品牌曾經於全台各大百貨開設近20家專櫃門市，為台灣極具代表性的傳奇服裝設計師。