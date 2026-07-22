中央氣象署表示，菲律賓東南方的熱帶擾動最快25日（周六）發展成今年第12號颱風「紅霞（Noul）」，按照目前最新路徑預估，其變成颱風時就已經距離台灣不遠，不過應該會從台灣南方海域通過變成擦邊球，但周末也會為花東、恆春地區帶來一定雨勢影響，但都還要持續再觀察最新動態。
熱帶擾動又往台灣靠近！「紅霞颱風」最快周六生成就在旁邊
氣象署表示，今天、周四以午後雷陣雨為主，主要是在靠山區及大台北地區，而清晨南部也有零星短暫陣雨。周五、周六熱帶性低氣壓逐漸來到巴士海峽附近，受到其外圍雲系影響，大台北、東半部有局部短暫陣雨，花蓮、台東有局部較大雨勢機率，午後新竹以南、各山區有局部短暫雷陣雨。
至於該熱帶性低氣壓是否會發展成颱風？氣象署提到，進到巴士海峽有機會變颱風，預估最快周六成颱，路徑以通過巴士海峽到呂宋島北部為主，外圍水氣會影響到台灣，周日來到廣東這帶進入中國大陸，不會直接影響台灣的機率較高。
紅霞颱風生成機率大幅增加！最新預測路徑「周末雨勢最大」
氣象專家「林得恩」也在粉專「林老師氣象站」表示，目前位於菲島東南部外海的熱帶擾動92W，正處於一個有利於其繼續再發展的環境中，包含有垂直風切低、高空輻散外流良好，加上海面溫暖等條件。故全球模型普遍都認為，92W將循環境駛流場的導引，繼續向西轉西北方向移動並強度增強，最快在未來24小時發展成熱帶性低氣壓、48小時至72小時再發展成颱風機會大幅增加。
林得恩提到，92W前進的運動路徑，周五最靠近台灣，將從台灣的西南部外海掠過，對台灣並無登陸的直接影響，屆時迎風面的花蓮、台東、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，並有較大雨勢發生的機率，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區亦有零星短暫陣雨，其他地區則維持為多雲到晴天氣，又因颱風外圍環流背風沉降影響，西半部需留意在此接近階段的極端高溫出現。
我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象署表示，今天、周四以午後雷陣雨為主，主要是在靠山區及大台北地區，而清晨南部也有零星短暫陣雨。周五、周六熱帶性低氣壓逐漸來到巴士海峽附近，受到其外圍雲系影響，大台北、東半部有局部短暫陣雨，花蓮、台東有局部較大雨勢機率，午後新竹以南、各山區有局部短暫雷陣雨。
至於該熱帶性低氣壓是否會發展成颱風？氣象署提到，進到巴士海峽有機會變颱風，預估最快周六成颱，路徑以通過巴士海峽到呂宋島北部為主，外圍水氣會影響到台灣，周日來到廣東這帶進入中國大陸，不會直接影響台灣的機率較高。
紅霞颱風生成機率大幅增加！最新預測路徑「周末雨勢最大」
氣象專家「林得恩」也在粉專「林老師氣象站」表示，目前位於菲島東南部外海的熱帶擾動92W，正處於一個有利於其繼續再發展的環境中，包含有垂直風切低、高空輻散外流良好，加上海面溫暖等條件。故全球模型普遍都認為，92W將循環境駛流場的導引，繼續向西轉西北方向移動並強度增強，最快在未來24小時發展成熱帶性低氣壓、48小時至72小時再發展成颱風機會大幅增加。
林得恩提到，92W前進的運動路徑，周五最靠近台灣，將從台灣的西南部外海掠過，對台灣並無登陸的直接影響，屆時迎風面的花蓮、台東、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，並有較大雨勢發生的機率，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區亦有零星短暫陣雨，其他地區則維持為多雲到晴天氣，又因颱風外圍環流背風沉降影響，西半部需留意在此接近階段的極端高溫出現。