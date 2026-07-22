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熱帶擾動又往台灣靠近！「紅霞颱風」最快周六生成就在旁邊

進到巴士海峽有機會變颱風，預估最快周六成颱，路徑以通過巴士海峽到呂宋島北部為主，外圍水氣會影響到台灣，周日來到廣東這帶進入中國大陸，不會直接影響台灣的機率較高。

紅霞颱風生成機率大幅增加！最新預測路徑「周末雨勢最大」

最快在未來24小時發展成熱帶性低氣壓、48小時至72小時再發展成颱風機會大幅增加。

92W前進的運動路徑，周五最靠近台灣，將從台灣的西南部外海掠過，對台灣並無登陸的直接影響