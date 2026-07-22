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經兩階段評估 樹林是最佳位置

積極推動全民運動 侯友宜：資源要深入社區

備受各界關注的新北大巨蛋選址正式拍板定案。新北市長侯友宜今(22)日宣布，經兩階段科學評估及跨領域專家學者審慎評選後，因樹林機五周邊基地較具優勢，成為新北大巨蛋最適建設地點。未來將打造可容納5萬席次的國際級大型多功能場館，也將帶動大樹林地區整體發展，推動新北第四都心成形，預計2032年正式啟動興建。為確保這項重大建設的選址決策具備高度公信力，市府辦理極具深度的兩階段評選作業。在 114 年進行第一階段選址作業中，市府針對轄內包含樹林大柑園、三峽麥仔園、土城看守所、樹林機五周邊、板樹體育館及淡海二期等 6 處潛力基地，建構了包含「本身條件、支援設施、環境限制、交通配套、外部環境」等五大核心要素、12 項指標的評估模型。在排除產權取得困難、腹地畸零或軌道運能嚴重不足等先天限制後，樹林機五與淡海二期較優，納入第二階段評選。第二階段則進一步建構涵蓋「環境條件面、交通條件面、永續發展面」等 3 大面向、7 大類別、共計 26 項專業評估指標的嚴密評選架構，並擴大邀集 23 位跨領域專家學者參與評選。最終，樹林機五周邊基地成功凝聚產官學界高度共識，在其中18項評估指標中獲得較優，正式確立為新北大巨蛋最適建設地點。市府提到，隨著選址抵定，新北大巨蛋的推動時程已正式啟動，市府團隊將以前瞻魄力接續推動及營運，預計2032年預計正式啟動興建，為新北市民打造一座兼具國際宏觀視野、財務營運永續與在地經濟共榮之多功能場館的願景。未來，新北市不僅是提供民眾安居樂業的城市，更是一座國際宏觀視野的一級國際城市。侯友宜表示，今天市政會議體育局針對新北市的運動建設和全民運動推廣做全盤說明，建置運動中心是我任內重要的施政重點。過去八年，新北市投入230億元經費，建置20座國民運動中心、13處健身中心及44座運動天幕。現在，新建和規劃「第二運動中心」，板橋、蘆洲將於今年底試營運，新莊、中和、新店完成基地選定，三重、土城也透過校園共構及媒合公益捐贈持續推動。而新北市運動人口達85.4%，超過340萬市民參與運動，我們持續推動樂齡公益時段、女性專屬課程、板樹共融體育園區及校園與運動中心合作，打造0歲到99歲共享、共學、共融的運動環境。同時，將運動資源延伸至社區、企業、日照中心及庇護工場，透過運動熱區、巡迴課程及全民賽事，讓運動融入日常生活，打造一座人人愛運動、處處可運動的健康幸福城市。