今年第12號颱風「紅霞」（國際命名：Noul）最快明天生成，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，紅霞颱風路徑往西，周五、周六（7月24日至7月25日）最接近台灣，雖然直接侵台機率不高，但仍會影響周末至下周初天氣，花東、恆春半島及南部山區雨勢較明顯，西半部午後雷雨也將增多。
熱帶擾動快速發展 紅霞颱風最快明天生成
吳聖宇說明，菲律賓東方海面的熱帶擾動92W逐漸開始發展，它的低層風場漸趨完整，很快就會發展為熱帶性低氣壓，明天來到呂宋島以東海面時，有機會增強為今年第12號颱風紅霞，未來接近、通過巴士海峽時會持續增強，強度最強時，位置大致落在台灣西南海域至廣東東部沿岸，離台灣並不遠。
紅霞颱風路徑往西 通過台灣南部海域機率最高
吳聖宇指出，紅霞颱風路徑預報上，傳統物理模式、AI 調整模式差異不大，大致都是經過巴士海峽後往廣東東部沿海靠近，不過颱風中心和台灣的距離仍需觀察，比較近的可能會來到距離恆春100公里以內，比較遠的也有在距離恆春200公里以外的地方通過。
值得注意的是，紅霞颱風經過恆春以南、往廣東沿岸靠近時，剛好來到高壓的西南側，加上地形影響，整體路徑會有「往北偏」的分量，如果北偏角度較大，颱風更接近台灣海峽南部，影響會比較大、風雨時間也會拉長。
周五、周六風雨最明顯 花東、南台灣最劇烈
吳聖宇提及，AI 預報認為紅霞颱風速度較快，周五晚間至周六上午之間就會逐漸經過恆春以南、台灣西南方海面，周六上午開始往廣東沿岸靠近；傳統物理模式則是預報速度較慢，周六白天距離台灣最近，周六晚上往廣東沿岸；綜合評估，周五、周六颱風最接近台灣，對天氣的影響則是從周五逐漸開始。
下雨影響部分，迎風面的花東、恆春半島、南部山區會有較明顯的降雨，西半部容易有午後大雷雨，不穩定的天氣可能會維持2至3天以上，容易出現大雷雨的天氣有機會延續到下周一、下周二。
風力方面，台灣南北兩端容易有地形性的強陣風機會，各沿海風力會不會明顯增強，要看颱風後期北偏的程度而定。整體來看，紅霞颱風雖然直接侵襲台灣的機會不高，但是對周末至下周初的天氣仍會有較大影響。
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳聖宇說明，菲律賓東方海面的熱帶擾動92W逐漸開始發展，它的低層風場漸趨完整，很快就會發展為熱帶性低氣壓，明天來到呂宋島以東海面時，有機會增強為今年第12號颱風紅霞，未來接近、通過巴士海峽時會持續增強，強度最強時，位置大致落在台灣西南海域至廣東東部沿岸，離台灣並不遠。
吳聖宇指出，紅霞颱風路徑預報上，傳統物理模式、AI 調整模式差異不大，大致都是經過巴士海峽後往廣東東部沿海靠近，不過颱風中心和台灣的距離仍需觀察，比較近的可能會來到距離恆春100公里以內，比較遠的也有在距離恆春200公里以外的地方通過。
值得注意的是，紅霞颱風經過恆春以南、往廣東沿岸靠近時，剛好來到高壓的西南側，加上地形影響，整體路徑會有「往北偏」的分量，如果北偏角度較大，颱風更接近台灣海峽南部，影響會比較大、風雨時間也會拉長。
吳聖宇提及，AI 預報認為紅霞颱風速度較快，周五晚間至周六上午之間就會逐漸經過恆春以南、台灣西南方海面，周六上午開始往廣東沿岸靠近；傳統物理模式則是預報速度較慢，周六白天距離台灣最近，周六晚上往廣東沿岸；綜合評估，周五、周六颱風最接近台灣，對天氣的影響則是從周五逐漸開始。
下雨影響部分，迎風面的花東、恆春半島、南部山區會有較明顯的降雨，西半部容易有午後大雷雨，不穩定的天氣可能會維持2至3天以上，容易出現大雷雨的天氣有機會延續到下周一、下周二。
風力方面，台灣南北兩端容易有地形性的強陣風機會，各沿海風力會不會明顯增強，要看颱風後期北偏的程度而定。整體來看，紅霞颱風雖然直接侵襲台灣的機會不高，但是對周末至下周初的天氣仍會有較大影響。