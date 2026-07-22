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▲被問到為何如此欣賞張柏芝（如圖）？謝賢生前曾留下8字評價：「柏芝顧家，王菲才氣。」。（圖／摘自 微博＠張柏芝）

港星謝賢20日傳出離世消息，其高達1億港幣（約4億台幣）的遺產分配受到關注，根據港媒報導90％留給謝霆鋒與張柏芝的2個孫子謝振軒（Lucas）、謝振南（Quintus）。而謝賢生前就對張柏芝及2個孫子疼愛有加，當謝賢重病時，張柏芝便立刻安排人在澳洲讀書的大兒子Lucas回香港，陪伴爺爺最後一程。曾遭指偏愛前媳婦 謝賢90％遺產給2孫謝賢生前一直對張柏芝讚譽有加，甚至一度被外界解讀為「偏愛前媳婦」，即使2011年張柏芝與謝霆鋒離婚，但她和謝家始終維持良好關係，不僅常常安排小孩探望爺爺，逢年過節也不忘送上祝福。謝賢離世後，根據《香港文匯報》報導，其留下遺產包括房產、股票、投資、版權等，價值超過1億港元，其中90%資產留給2個孫子謝振軒（Lucas）、謝振南（Quintus），剩下10％才是兒女謝霆鋒、謝婷婷。而綜合港媒報導，張柏芝大兒子Lucas與爺爺謝賢、奶奶狄波拉感情深厚，逢年過節都會前往謝家探望、團聚。張柏芝得知謝賢重病時，便立刻安排人在澳洲的Lucas急返香港陪伴，看得出充滿孝心。被問到為何如此欣賞張柏芝？謝賢生前曾留下8字評價：「柏芝顧家，王菲才氣。」多次受訪時也稱她是「好兒媳」，感謝她替謝家生下2名孫子，認為再豐富的物質也比不上2名孫子，所以十分疼愛他們。不過，謝賢也感嘆每當看到張柏芝，都會想到她一個人撫養兩個孩子的辛苦，表示：「我覺得自己對不起他們三個。」言語之中流露出滿滿愧疚與心疼。提到謝霆鋒與張柏芝離婚一事，更有感而發說：「為什麼…不明白…他為什麼要走我的舊路，這是我這個孤獨老人觸動到的創傷。」