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▲蘿拉目前幫這間二手車行的老闆經營社群、拍攝短影音。（圖／拍攝自IG@sam3246266）

▲蘿拉2年前發聲明指控蔡阿嘎，但該篇貼文目前已遭刪除。（圖／翻攝自蘿拉IG@lauralin1113）

百萬網紅蔡阿嘎2024年與前員工蘿拉開戰，指控對方利用AB合約的方式，不法獲利高達3000萬元。雙方隨即對簿公堂，蘿拉表示自己有提出還款計畫，會慢慢把錢還回去。而蘿拉近日也被目擊找到新工作，幫一家二手車行拍短影音企劃，公司還配給她代步車，蘿拉下班後更和老闆娘一起去看棒球，儼然成為好姐妹。蘿拉過去是蔡阿嘎工作室的資深員工，和蔡阿嘎、二伯夫妻私下感情很好，她也因此掌握極高權限，在洽談合作廠商時，才能鑽空子利用AB合約榨取價差。事件曝光後蘿拉已與蔡阿嘎鬧翻，據《鏡週刊》報導，背負3000萬債務的蘿拉，目前已找到新工作，在桃園一間二手車行上班。蘿拉的工作內容是幫車行老闆經營社群、拍攝短影音，目前該車行IG已累積3萬粉絲。而蘿拉不僅與同事相處融洽，更和老闆娘成為朋友；狗仔拍到蘿拉下班時，開著公司配給她的TOYOTA，跟著老闆娘的車一路開到樂天桃園棒球場看球，關係看起來已經超越上下屬，也難怪老闆敢信任蘿拉，給她工作機會。不過蘿拉車技似乎很不熟練，移動途中不僅跟丟老闆娘的車，汽車後方還貼有新手駕駛的標語，停車時也費了好大一番功夫，最後卻將車停在路邊紅線，再度違法。據悉，蘿拉除了AB合約事件外，住處還被搜出含有違禁成分依托咪酯的電子菸彈，當時移送至新北檢複訊後，遭限制住居。而蘿拉2024年12月跨年夜當晚，也有發布聲明，坦言自己確實操作AB合約騙錢，但她同時指控在蔡阿嘎公司工作期間，看到很多不合理的地方。她稱蔡阿嘎公司逃稅高達8位數、HAHABABY主打台灣製造，但其實有賣來路不明的中國製產品。對此，蔡阿嘎全都否認，還揚言要告蘿拉誹謗、損害商譽。