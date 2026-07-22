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必勝客「大披薩199→149元」又瘋了！省50元買法爆紅 再免費升級

▲必勝客優惠代碼「94199」，平日10款口味大披薩199元。（圖／必勝客pizzahut.com.tw）

149元必勝客大披薩買法！優惠代碼「94199」疊加兩招：再省50元

▲網友分享必勝客近日發送不少分眾優惠券「滿189折50元」。（圖／讀者提供）

達美樂：大披薩249元優惠代碼也放送！

▲暑假達美樂也有249元大披薩優惠。（圖／達美樂提供）

暑假最狂速食優惠來了！必勝客「大披薩199元→149元」隱藏優惠又瘋傳，省錢達人在社群分享「兩招秒省50元」買法再度爆紅，優惠代碼「94199」訂購13吋大披薩、多達10款口味都只要199元，搭配疊加優惠再降價買到149元讓大家瘋搶，還可免費升級薄脆餅皮，本文一次整理優惠取得與使用步驟教學。近日，必勝客大披薩只要149元隱藏優惠又在Threads上瘋傳，不少消費者一查官網或APP也被驚喜到，留言認證：「真的是149耶」、「決定明天吃披薩」、「昨天才買 真的划得來」。口味包括：炙燒豬肉總匯、BBQ黃金嫩雞、熱帶鳳梨海鮮總匯、香濃蒜香海鮮、四小福、雙層美式臘腸、日式照燒雞、蒜香起司燻雞培根、義式培根黃金薯、夏威夷，總共10款優惠口味都可買。達人分享，在必勝客官網和PK雙饗卡APP還有兩張優惠券，可搭配優惠代碼「94199」疊加優惠買到149元超低價大披薩，搶便宜速看教學。必勝客近期在官網與PK雙饗卡APP，放送50元折價券：◾️◾️使用必勝客官網或APP點餐，先輸入優惠代碼 「94199」，平日單點199元大披薩優惠，於結帳時再套用折價券，就能以149元疊加優惠，划算買到13吋大披薩。而且披薩餅皮除了鬆厚、手工酸種可以任選，不用另外加價，還能「免費升級薄脆餅皮」。提醒大家，兩張優惠券無法同一筆訂單使用；務必留意每張到期日不同。不過，據了解這波必勝客優惠券是「分眾」發放，雖然不是每個人都拿得到，但有不少網友看到消息打開「優惠券匣」才發現真的有收到，建議民眾還是可以開開看試手氣，碰上好運氣就能吃優惠。達美樂暑假放送外帶大披薩限時249元，優惠代碼「815167」，爽吃番茄瑪格麗特、香草奶油烤雞、道地美國、經典四喜共4款口味都只要249元；也可加價50元升級日式章魚燒或金鑽夏威夷口味。