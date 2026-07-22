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熊寶貝北捷廣告有錯字！官方認出包「秒辦抓錯活動」補救

原本應寫著「通勤異味」4字，沒想到竟寫錯成通「動」異味

▲台北捷運車廂近日可看見熊寶貝廣告，但有民眾發現出現錯字，「通勤異味」變成「通動異味」。（圖／翻攝Threads）

熊寶貝小編事後在官方Threads發文，坦言已在家深刻反省，保證下次不再寫錯，並乾脆直接舉辦「捷運抓錯字大募集」活動。

熊寶貝化危機為轉機「行銷手法給滿分」！被疑自導自演小編回應

台北捷運車廂經常可見各大品牌的廣告文宣，，神操作引發網友大讚「行銷跟公關很聰明」。有民眾近日在Threads發文，透露最近和兒子搭乘北捷時，看見車廂內印有熊寶貝的廣告，沒想到兒子突然發現廣告出現錯字，，讓原PO忍不住笑說「今天的識字小測驗，大寶通過，廣告不及格」。貼文瞬間在網路上引發討論，甚至釣出熊寶貝官方認出包回應，「下次熊熊一定會好好校稿，絕對不會再讓大寶抓到」。不過事件還有後續，熊寶貝小編表示，只要前100名在車廂內找到錯字，並用手比指出錯字的地方拍照，上傳至貼文中且留言「抓到！我想體驗熊寶貝抗臭除菌芳香豆！」並同步私訊小編，即可獲得「熊寶貝抗臭除菌芳香豆-淨爽海洋香60ml」體驗包。熊寶貝直接將錯字一事，反轉變成行銷活動，手法獲得大眾掌聲，引發網友稱讚「行銷跟公關很聰明」、「甚至在之前根本不知道熊寶貝有官方脆，行銷真的好強」、「終於有不是公關災難的表現了」、「這個錯字的含金量很高」、「熊寶貝化危機為轉機」。不過也有人質疑原本就是行銷手法，認為是自導自演，「不太可能錯字，尤其這種大公司，通常會有很多關審核，主管也會看」。對此，熊寶貝小編澄清「我也希望我是故意的，不過看到大家喜歡這樣的互動，熊爸熊媽跟熊編都很開心」。