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▲HAHABABY 不僅產品被一一比對，品牌理念如今也掀起討論。（圖／HAHABABY 官網）

蔡阿嘎老婆二伯的品牌「HAHABABY 」陷入抄襲爭議，夫妻倆至今神隱，而品牌總監先前曾表示有完整開發流程，然而卻遲遲未公開原始草稿或設計圖來釐清，讓外界質疑「為何不交設計圖。」如今也有人翻出HAHABABY的品牌理念，寫道「從媽媽的角度出發，去尋找、製作適合全家人的東西」，讓不少人傻眼說：「完全沒有原創設計理念，只有『尋找』跟『製作』。」也難怪如今會捲入抄襲風波。HAHABABY 產品撞款日韓品牌多達41項，風波延燒至今二伯與蔡阿嘎都未對外正式發言，因此網友也成立連署抵制網站，提出「公開原稿、說清產地、保障退款」的3大訴求。另外，品牌總監強調內部皆有完整的開發紀錄，包括企劃、設計發想、打樣到正式生產等流程，都有時間軸可查證，卻遲遲未公開設計圖原稿，引發質疑。HAHABABY 不僅產品被一一比對，品牌理念如今也掀起討論，官網提到「hahababy ははベビー」就是日文的「媽媽寶寶」，。不過外界也相當困惑，品牌理念竟沒提到原創或設計，而是「尋找」、「製作」。此外，團隊曾拍攝二伯到工作室體驗「一日員工」的影片，其中設計部門居然不是在畫衣服，而是在做「商品頁、團購頁、價格牌」的設計，至於產品部則負責做樣衣確認，制定生產數量，讓眾人驚訝直呼「沒有專門的設計師，這些衣服怎麼生出來的？」對於近來的風波，記者傳訊二伯、HAHABABY 官方皆未有回應。