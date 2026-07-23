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▲包子驚呼年終獎金可以買一張台積電了，後來才發現是看錯數字。（圖／嘎嫂二伯&蔡波能YouTube）

網紅蔡阿嘎的妻子二伯創立的服飾品牌HAHABABY年收入破億，近期卻因為抄襲事件遭到抨擊，今年2月發年終獎金給員工的影片也再度受到討論。其中一名入職僅半年的企劃居然就是二伯小孩的保母，她看到年終數字後當場驚訝到落淚。另一名員工包子則驚呼，年終可以買一張台積電，讓外界誤以為她的獎金破百萬，後來才發現是包子看錯了。HAHABABY公司今年2月發放年終獎金，還拍片分享過程。只見二伯與總監羅禁慾把員工依序叫過來，給對方打開一張卡片，上面寫有年終獎金的金額。許多人看到數字都很驚訝，保母兼企劃的喬安更忍不住激動落淚，羅禁慾則補充，這是喬安「人生第一份年終」，情緒才比較激動。雖然二伯沒有公開每個人的年終數字，但想必相當可觀，另一名員工包子看到後，更直呼要把錢拿去買台積電。羅禁慾說拍攝當天的台積電股價是1700元，二伯接著問她可以買多少？結果包子回答：「可以買一張台積電！」讓現場眾人驚訝不已，還以為她的年終獎金高達上百萬，羅禁慾見狀才急喊：「妳不要讓大家誤會」，暗指包子看錯數字。這支影片目前累積37萬觀看，近日在HAHABABY陷入抄襲爭議後，又再度被挖出討論，網友看了紛紛留言調侃：「正常來說最辛苦應該是設計師吧…請問設計師呢」、「就看明年還能發多少年終」、「把請設計師的費用拿來發年終獎金」。多數網友都將重點擺在設計爭議上，希望HAHABABY可以盡快給出交代。目前HAHABABY並未公開提供原創設計稿否認抄襲，而被網友抓包撞款日本、韓國品牌的商品，則在官網上悄悄被下架。《NOWNEWS今日新聞》記者已聯繫HAHABABY團隊，詢問此事，但至截稿前尚未獲得回應。