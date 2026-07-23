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紅霞颱風生成就會發海上警報！周五、周六風雨最明顯

最快今晚至明天清晨會變成「紅霞颱風」，由於距離非常靠近台灣，不排除生成就發布海上颱風警報。

周五、周六最接近台灣，屆時也是風雨最為明顯時刻。

▲紅霞颱風以「通過巴士海峽、進入南海、前往中國沿岸」這條路線的機率最高，不過還會有北偏、南偏可能性，生成距離台灣近，不排除跟著發布海上警報。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

紅霞三條路徑侵台劇本！周五停班停課機率較低

紅霞颱風以「通過巴士海峽、進入南海、前往中國沿岸」這條路線的機率最高，但是預測路徑因為還有差異，可能還是會有偏北或者偏南的機率

目前只有恆春半島達到28%，其他包括南部地區、東部地區都還是20%以下，南部以北全部都是0%