熱帶性低氣壓TD13最快預計今（23日）至明天清晨就會生成「紅霞颱風」，按照目前路徑，紅霞颱風生成時就已經距離台灣非常近，不排除在颱風一生成就同時發布海上颱風警報，許多民眾也好奇，這樣是否會影響周五上班上課，根據中央氣象署最新暴風圈侵襲機率，目前僅有恆春半島達到28%，其他地區都是20%以下，周五停班停課機率較低。
紅霞颱風生成就會發海上警報！周五、周六風雨最明顯
根據氣象署最新熱帶性低氣壓TD13動態，凌晨2時位於北緯15.2度，東經130.5度，以每小時27公里速度，向西北進行，中心氣壓1006百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒20公尺。最快今晚至明天清晨會變成「紅霞颱風」，由於距離非常靠近台灣，不排除生成就發布海上颱風警報。
氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，預估其生成位置距離台灣較近，紅霞颱風可能生成就會發布海上颱風警報，陸上警報仍要視路徑後續來判斷，強度預估達到中颱強度，周五、周六最接近台灣，屆時也是風雨最為明顯時刻。
紅霞三條路徑侵台劇本！周五停班停課機率較低
中央氣象署目前預估路徑，紅霞颱風以「通過巴士海峽、進入南海、前往中國沿岸」這條路線的機率最高，但是預測路徑因為還有差異，可能還是會有偏北或者偏南的機率，如果稍微偏北對南部、東部影響更大；如果偏南對台灣影響就沒那麼直接。
根據氣象署最新「各主要城市120小時暴風圈侵襲機率」，目前只有恆春半島達到28%，其他包括南部地區、東部地區都還是20%以下，南部以北全部都是0%，現在就是看颱風生成路徑如何，沒有意外的話，周五應該不會影響到民眾上班上課，但實際上還是要看各縣市政府決定，請民眾持續關注紅霞颱風最新動態。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據氣象署最新熱帶性低氣壓TD13動態，凌晨2時位於北緯15.2度，東經130.5度，以每小時27公里速度，向西北進行，中心氣壓1006百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒20公尺。最快今晚至明天清晨會變成「紅霞颱風」，由於距離非常靠近台灣，不排除生成就發布海上颱風警報。
氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，預估其生成位置距離台灣較近，紅霞颱風可能生成就會發布海上颱風警報，陸上警報仍要視路徑後續來判斷，強度預估達到中颱強度，周五、周六最接近台灣，屆時也是風雨最為明顯時刻。
中央氣象署目前預估路徑，紅霞颱風以「通過巴士海峽、進入南海、前往中國沿岸」這條路線的機率最高，但是預測路徑因為還有差異，可能還是會有偏北或者偏南的機率，如果稍微偏北對南部、東部影響更大；如果偏南對台灣影響就沒那麼直接。
根據氣象署最新「各主要城市120小時暴風圈侵襲機率」，目前只有恆春半島達到28%，其他包括南部地區、東部地區都還是20%以下，南部以北全部都是0%，現在就是看颱風生成路徑如何，沒有意外的話，周五應該不會影響到民眾上班上課，但實際上還是要看各縣市政府決定，請民眾持續關注紅霞颱風最新動態。