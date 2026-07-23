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紅霞颱風最快今晚生成！最新路徑逼台大轉彎

最快今晚至明天清晨會變成「紅霞颱風」，由於距離非常靠近台灣，不排除生成就發布海上颱風警報。

路徑大致都是經過巴士海峽後往廣東東部沿海靠近，系集預報成員也都集中在巴士海峽通過

▲TD13初步預報對高壓的狀態模擬情況差不多，路徑大致都是經過巴士海峽後往廣東東部沿海靠近，系集預報成員也都集中在巴士海峽通過。（圖/吳聖宇臉書）

紅霞颱風周五、周六影響最大！雨勢最猛4地區要注意

24至25日會最接近台灣，暴風圈有機會掠過海警警戒線。

這類型的路徑影響最大的是迎風面的花東、恆春半島、南部山區一帶，首先會有較明顯的降雨；再來是外圍環流帶來暖濕東南到偏南風影響，西半部容易有午後大雷雨