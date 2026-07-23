中央氣象署預估，熱帶性低氣壓TD13最快今（23）日晚間、明晨生成「紅霞颱風」，由於已經距離台灣非常近，不排除生成就立刻發布海上警報。氣象專家吳聖宇表示，紅霞颱風周五、周六會最靠近台灣，其暴風圈有機會掠過近海，按照該路線包括花蓮、台東、恆春半島以及南部地區雨勢會最大。
紅霞颱風最快今晚生成！最新路徑逼台大轉彎
氣象署最新預報顯示，熱帶性低氣壓TD13有逐步增強的趨勢，凌晨2時位於北緯15.2度，東經130.5度，以每小時27公里速度，向西北進行，中心氣壓1006百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒20公尺。最快今晚至明天清晨會變成「紅霞颱風」，由於距離非常靠近台灣，不排除生成就發布海上颱風警報。
天氣風險公司分析師吳聖宇表示，TD13初步預報對高壓的狀態模擬情況差不多，路徑大致都是經過巴士海峽後往廣東東部沿海靠近，系集預報成員也都集中在巴士海峽通過，不過颱風中心跟台灣之間的距離仍是有近有遠，比較近的可能會來到距離恆春100公里以內，比較遠的也有在距離恆春200公里以外的地方通過。
紅霞颱風周五、周六影響最大！雨勢最猛4地區要注意
吳聖宇認為，未來TD13移動路徑有可能會有往北偏的分量，如果角度較大，就會較為接近台灣海峽南部，對台灣的影響也會比較大，影響時間拉長。大致看起來，24至25日會最接近台灣，暴風圈有機會掠過海警警戒線。
吳聖宇提到，這類型的路徑影響最大的是迎風面的花東、恆春半島、南部山區一帶，首先會有較明顯的降雨；再來是外圍環流帶來暖濕東南到偏南風影響，西半部容易有午後大雷雨，不穩定天氣可能會維持2至3天以上。另外台灣南北兩端也有地形性強陣風，其它地區受影響較小。
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氣象署最新預報顯示，熱帶性低氣壓TD13有逐步增強的趨勢，凌晨2時位於北緯15.2度，東經130.5度，以每小時27公里速度，向西北進行，中心氣壓1006百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒20公尺。最快今晚至明天清晨會變成「紅霞颱風」，由於距離非常靠近台灣，不排除生成就發布海上颱風警報。
天氣風險公司分析師吳聖宇表示，TD13初步預報對高壓的狀態模擬情況差不多，路徑大致都是經過巴士海峽後往廣東東部沿海靠近，系集預報成員也都集中在巴士海峽通過，不過颱風中心跟台灣之間的距離仍是有近有遠，比較近的可能會來到距離恆春100公里以內，比較遠的也有在距離恆春200公里以外的地方通過。
吳聖宇認為，未來TD13移動路徑有可能會有往北偏的分量，如果角度較大，就會較為接近台灣海峽南部，對台灣的影響也會比較大，影響時間拉長。大致看起來，24至25日會最接近台灣，暴風圈有機會掠過海警警戒線。
吳聖宇提到，這類型的路徑影響最大的是迎風面的花東、恆春半島、南部山區一帶，首先會有較明顯的降雨；再來是外圍環流帶來暖濕東南到偏南風影響，西半部容易有午後大雷雨，不穩定天氣可能會維持2至3天以上。另外台灣南北兩端也有地形性強陣風，其它地區受影響較小。