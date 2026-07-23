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紅霞颱風最快今晚生成「還會增強」！會發海警不會有陸警

強度將會稍稍增強，最快今晚，就會增強為今年第12號颱風「紅霞」。

最快今晚也會跟著發布海上颱風警報，但不會發布陸上颱風警報。

▲熱帶性低氣壓TD13預估最快今晚增強為紅霞颱風，並持續朝西北西方進行。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周五、周六風雨最劇烈時刻！花東、恆春半島留意雨勢

周五（24日）及周六（25日）是紅霞颱風最接近台灣的時刻，也將是風雨最為顯著的時段。迎風面的花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，並有較大雨勢發生的機率

▲紅霞颱風最快周四就會生成，氣象署表示，路徑高機率經巴士海峽進入南海，花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，並有較大雨勢發生的機率。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

熱帶性低氣壓TD13生成進入倒數，最快今（23）日晚間就會升格為「紅霞颱風」，氣象專家林得恩表示，紅霞颱風路徑向北分量也有稍微增加，按照目前預測路徑以及速度來看，最快今晚生成會跟著發布海上颱風警報，周五、周六颱風最為靠近，將會是風雨最為顯著的時段，尤其花東地區、恆春半島地區特別留意雨勢。林得恩在「林老師氣象站」貼文指出，由於TD13即將經過一個垂直風切低、高空輻散外流良好，加上海面溫度溫暖等有利發展的環境海域，林得恩說，隨後紅霞颱風循環境駛流場的導引下，向西轉西北方向移動，當進入南海後，強度還會再增強一些，但最高也就維持在輕颱等級。跟昨日預報路徑相比較，紅霞的向北分量也有稍稍增加，評估七級風暴風半徑大概只有120至150公里之間，依照目前預測的路徑及運動的速度來推算，林得恩提到，，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區亦有零星短暫陣雨，而其它地區則維持為多雲到晴天氣；又因颱風外圍環流背風沉降影響，西半部需留意在此接近階段的極端高溫出現。林得恩也強調，紅霞颱風過後，並無引進顯著的西南氣流，但因受到南方雲系跟著北抬的影響，台灣東部、東南部及南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸及東北部地區有零星短暫陣雨，以及，午後有局部短暫雷陣雨的天氣。