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台灣十大旅行社網路聲量PK！東南旅遊擠下雄獅、可樂奪冠

其中聲量最高的就是台灣老字號的旅行社「東南旅遊」

至於亞軍以及季軍分別為「雄獅旅遊」以及「可樂旅遊」，兩家也是不少人跟團的首選，聲量都是突破9800則，僅微幅落後東南旅遊。

▲《網路溫度計》盤點台灣「十大人氣家庭旅遊旅行社」，其中聲量最高的就是台灣老字號的旅行社「東南旅遊」。（圖/網路溫度計提供）

「旅行社界的NET」！東南旅遊在台灣經營超過65年

如果說雄獅是國內外市場並存，那在國內則是由東南旅遊領銜，在台據點擁有超過70間。

不僅是服務社會的旅行社，也是回饋社會的公司企業，好口碑常常受到讚賞！

▲東南旅遊被稱為是「旅行社界的NET」，在台雖然沒有上市上櫃，但其規模是國內最大的旅行社之一，已經經營超過65年。（圖/Google評價）

東南旅遊國際多項獎項肯定！遊客最新真實評價一次看

出國旅遊安排行程有些人喜歡自己規劃，有些人則喜歡讓旅行社一切打理好，尤其近幾年旅行社這種半自助旅行，更是深受旅客喜愛。然而說到台灣旅行社，許多人肯定都會想到五福、雄獅等大牌，不過根據網路溫度計最新網路聲量排行，沒有上市上櫃的東南旅遊拿下冠軍，顯見不少人在考慮跟團旅行時，搜尋熱度以及討論「東南旅遊」也沒有輸給其他大牌！根據《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點「十大人氣家庭旅遊旅行社」，，憑藉穩定服務品質以及遍及全台的實體門市，加上日韓旅行團的深耕、帶入跟團半自助的旅遊模式，正受到現在年輕族群和家庭旅客的青睞。至於第三名至第十名依序為「找到了旅行社」、「五福旅遊」、「行家旅遊」、「易飛旅遊」、「喜鴻假期」、「鳳凰旅遊」以及「燦星旅遊」。事實上，東南旅遊歷史已經非常悠久，創立於1961年，至今已經經營超過65年，是台灣規模最大的綜合旅行社之一，雖然東南旅遊沒有上市上櫃，但他們的年營收也是有破百億的實力。在旅遊市場上，東南旅遊也被稱為是「旅遊界的NET」，他們經營理念以「企業社會責任」當作核心思維，不僅常常協助社會需要關懷者贈送活動禮品、捐贈團費提供乳癌防治基金會等，甚至還會舉辦淨灘公益活動，東南旅遊不只是在日韓國際團、東南亞旅行非常著名，近幾年國際獲獎也是連連，推出的「北回南灣」國旅主題，也一舉奪下2025國際金旅獎肯定；另外包括「跟著YT玩馬來」、「跟著知名YT玩濟州」、「中國西南地區」知性文化之旅等，也是拿下出境旅遊類別品保優旅選的獎項。不少跟過東南旅遊旅行團的遊客都表示：、「東南旅遊的領隊危機處理能力都超級好，才剛從東京回來，玩得很盡興。」只能說現在跟團正夯，如果下回要出國，也許東南旅遊大家也能參考看看囉！