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麥當勞：大暑吃大薯、薯餅「買一送一」！冰炫風

消暑優惠

▲摩斯漢堡「月亮薯條買一送一」大暑「消薯」優惠一日限定。（圖／摩斯漢堡mos.com.tw）

摩斯漢堡：大暑來摩斯「消薯」優惠！月亮薯條買一送一

▲漢堡王「暑假FUN開吃」12大買一送一優惠券！小華堡＋薯條89元。（圖／漢堡王提供）

漢堡王：薯條、辣薯球買一送一！大暑優惠

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今天7月23日是「大暑」二十四節氣，麥當勞表示，大薯、薯餅「買一送一」APP全球版優惠券開吃，推薦OREO冰炫風、西西里咖啡也買一送一最消暑；摩斯漢堡表示，月亮薯條「買一送一」；漢堡王表示，薯條、辣薯球也都「買一送一」。本文整理最新「消薯」速食優惠一次看。麥當勞表示，暑假迎接二十四節氣「大暑」，APP全球版優惠券推薦！◾️單點「大薯買一送一」◾️單點「薯餅買一送一」◾️單點「OREO冰炫風買一送一」◾️單點「西西里金選冰美式買一送一」◾️單點「中杯無糖紅茶／無糖綠茶買一送一」◾️單點「38元飲品買一送一」◾️單點早餐「免費送薯餅」◾️買指定經典超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」專屬優惠2026摩斯漢堡大方推出大暑「來摩斯消薯」優惠！（原價130元）！平均一包才32.5元有夠划算。加碼推薦摩斯漢堡「MOS夏日好食雞」優惠：◾️7月20日至7月24日：「貝果蛋堡（3選1）＋大杯冰紅茶」特價79元、「超級大麥海洋珍珠堡＋六塊摩斯雞塊＋玉米白醬可樂餅＋大杯冰紅茶」特價199元。◾️即日起至7月31日：平日「紅心芭樂蒟蒻冰茶、紅心芭樂蘇打、紅心芭樂咖啡、康普蒟蒻冰茶」任選2杯特價99元。即日起至8月16日，漢堡王「暑假FUN開吃」優惠券開吃：◾️◾️推薦「華鱈魚堡＋玉米濃湯」69元、「小華堡＋小薯」89元。◾️、平均一顆漢堡50元有找。提醒大家，漢堡全台門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）開賣，正餐販售時間至打烊前30分鐘 （各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準）。圖片僅供示意，具體以實物為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止。