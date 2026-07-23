今天7月23日是「大暑」二十四節氣，麥當勞表示，大薯、薯餅「買一送一」APP全球版優惠券開吃，推薦OREO冰炫風、西西里咖啡也買一送一最消暑；摩斯漢堡表示，月亮薯條「買一送一」；漢堡王表示，薯條、辣薯球也都「買一送一」。本文整理最新「消薯」速食優惠一次看。
麥當勞：大暑吃大薯、薯餅「買一送一」！冰炫風消暑優惠
麥當勞表示，暑假迎接二十四節氣「大暑」，APP全球版優惠券推薦！
即日起至7月26日：
◾️單點「大薯買一送一」
◾️單點「薯餅買一送一」
◾️單點「OREO冰炫風買一送一」
◾️單點「西西里金選冰美式買一送一」
◾️單點「中杯無糖紅茶／無糖綠茶買一送一」
◾️單點「38元飲品買一送一」
◾️單點早餐「免費送薯餅」
即日起至8月10日：
◾️買指定經典超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」專屬優惠
摩斯漢堡：大暑來摩斯「消薯」優惠！月亮薯條買一送一
2026摩斯漢堡大方推出大暑「來摩斯消薯」優惠！
◾️7月23日大暑「月亮薯條買一送一」特價65元（原價130元）！平均一包才32.5元有夠划算。
加碼推薦摩斯漢堡「MOS夏日好食雞」優惠：
◾️7月20日至7月24日：「貝果蛋堡（3選1）＋大杯冰紅茶」特價79元、「超級大麥海洋珍珠堡＋六塊摩斯雞塊＋玉米白醬可樂餅＋大杯冰紅茶」特價199元。
◾️即日起至7月31日：平日「紅心芭樂蒟蒻冰茶、紅心芭樂蘇打、紅心芭樂咖啡、康普蒟蒻冰茶」任選2杯特價99元。
漢堡王：薯條、辣薯球買一送一！大暑優惠
即日起至8月16日，漢堡王「暑假FUN開吃」優惠券開吃：
◾️買一送一！小薯條、小辣薯球、4塊雞塊、小洋蔥圈、3入黃金QQ球、小玉米濃湯及38元中杯飲料都「買一送一」。
◾️1+1自由配！點心＋小杯飲料49元起！推薦「華鱈魚堡＋玉米濃湯」69元、「小華堡＋小薯」89元。
◾️漢堡免50元！「經典脆雞堡、雙起士牛肉堡、華鱈魚堡、BBQ培根牛肉堡」任選兩堡特價99元、平均一顆漢堡50元有找。
提醒大家，漢堡全台門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）開賣，正餐販售時間至打烊前30分鐘 （各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準）。圖片僅供示意，具體以實物為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止。
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麥當勞表示，暑假迎接二十四節氣「大暑」，APP全球版優惠券推薦！
即日起至7月26日：
◾️單點「大薯買一送一」
◾️單點「薯餅買一送一」
◾️單點「OREO冰炫風買一送一」
◾️單點「西西里金選冰美式買一送一」
◾️單點「中杯無糖紅茶／無糖綠茶買一送一」
◾️單點「38元飲品買一送一」
◾️單點早餐「免費送薯餅」
即日起至8月10日：
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2026摩斯漢堡大方推出大暑「來摩斯消薯」優惠！
◾️7月23日大暑「月亮薯條買一送一」特價65元（原價130元）！平均一包才32.5元有夠划算。
加碼推薦摩斯漢堡「MOS夏日好食雞」優惠：
◾️7月20日至7月24日：「貝果蛋堡（3選1）＋大杯冰紅茶」特價79元、「超級大麥海洋珍珠堡＋六塊摩斯雞塊＋玉米白醬可樂餅＋大杯冰紅茶」特價199元。
◾️即日起至7月31日：平日「紅心芭樂蒟蒻冰茶、紅心芭樂蘇打、紅心芭樂咖啡、康普蒟蒻冰茶」任選2杯特價99元。
即日起至8月16日，漢堡王「暑假FUN開吃」優惠券開吃：
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提醒大家，漢堡全台門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）開賣，正餐販售時間至打烊前30分鐘 （各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準）。圖片僅供示意，具體以實物為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止。