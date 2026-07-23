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▲美女醫師王姿允（如圖）公開指控蔡阿嘎員工耶嫩販售的蛋白粉是抄襲她的配方。（圖／王姿允醫師。我的無齡秘笈臉書）

百萬YouTuber蔡阿嘎推薦的蛋白粉竟也爆出抄襲爭議！減重專科的美女醫師王姿允昨（22）日發文指控，蔡阿嘎員工「耶嫩」負責打理的公司「向日芽」，涉嫌複製其自創的MNT蛋白粉配方，並偷用其註冊商標「4+2R」設立群組賣貨獲利。王醫師列出蔡阿嘎與耶嫩的5大惡行，質疑對方利用流量「計畫性的抄襲」，現已正式委託律師提告。這起紛爭源於2022年，王姿允說自己當時因為廣告工作，認識了蔡阿嘎的團隊，「隨後在蘿拉與二伯熱情參與的帶領下，工作室的十幾位同仁一起在我的指導中，認真執行了2、3個月的4+2R（代謝飲食法），成效非常好。」蔡阿嘎團隊事後將這過程變成紀錄片，放上YouTube，主打「不靠運動、吃很飽、體脂減超快」等噱頭，火速讓影片創下破百萬次觀看，成功打響4+2R飲食法的知名度。王醫師原本非常感謝蔡阿嘎的推廣，未料隨後卻演變成品牌與商品被「抄襲貼牌」的惡夢。王姿允指出，2023年初，有一間叫向日芽的公司，推出了一款名為「比X比蛋白粉」的商品，配方主體是抄襲她MNT的「大豆分離蛋白+分離乳清蛋白+益生元」。而這件公司就是耶嫩負責打理的，他過去是蔡阿嘎員工，中間一度離職又在2024年選擇回歸。王醫師因此認為他們是有計畫的抄襲、販售，憤怒列出以下5大惡行：向日芽推出「比X比蛋白粉」，配方主體直接複製王醫師MNT蛋白粉的「大豆分離蛋白+分離乳清蛋白+益生元」核心組合。向日芽創立「4+2R佛系土炮減肥群」LINE群組，吸引想減肥的粉絲加入，導致許多人誤以為該群組販售的是王醫師診所的官方產品。在群組裡教人簡易版減脂法、大量販售蛋白粉與保健品，卻聲稱若吃出問題「概不負責，請自己去找王醫師救」，遭痛批拿民眾健康當兒戲。蔡阿嘎與二伯不時團購或業配該款蛋白粉，利用龐大的網紅影響力和粉絲流量為產品背書。後續直接將社群改名為「4+2R | 不想失控的減脂生活圈」，未經授權直接以王醫師已註冊的「4+2R」商標進行商業招攬。王姿允醫師坦言，過去這件事一直如鯁在喉。結合近期蔡阿嘎品牌發生的其他抄襲爭議，她遺憾發現，對方恐怕一直以來都有計劃地利用龐大流量，推出自家產品輕易取代原始品牌。加上近期更有網紅出面宣傳，「想要買（跟王姿允）相同配方的蛋白粉，價格實惠的話，去找 #蔡阿嘎那個向日芽，差很多錢喔。」這成為壓垮駱駝的最後一根稻草。為捍衛自身權益與商標權，王姿允宣布已正式委託律師，對耶嫩與向日芽公司提起侵犯「商標權」訴訟，交由司法釐清真相。蔡阿嘎方面，記者去信詢問相關細節，截稿前尚未得到回應。