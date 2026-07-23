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▲徐莉玲更新臉書表態不會刪文，還新增了一支指控王菲的影片。（圖／翻攝自徐莉玲FB）

▲徐莉玲原先的貼文有提到黑道及巫師，但這部分目前已經被刪除。（圖／翻攝自邱瓈寬臉書）

台玻集團常務董事兼總裁林伯實的妻子徐莉玲昨（22）日晚間突然發文，指控王菲找黑道及巫師做法傷害張柏芝，這讓王菲前經紀人邱瓈寬怒罵她是「水軍」。而徐莉玲今日稍早又有新動作，她更新貼文，強調自己不會刪除文章，更稱她的說法「字字有出處」，接著還附上一支YouTube影片，內容在說王菲買凶傷害張柏芝，但該片可信度極低，卻被徐莉玲當成指控王菲的證據。徐莉玲昨晚發文稱張柏芝離婚謝霆鋒是受到王菲的介入，還說王菲找黑道以及巫師對張柏芝進行身體、精神傷害，讓張柏芝40幾歲就準備好遺書。該篇貼文曝光後，火速引發大眾關注，但徐莉玲並未提出任何實質證據。與王菲交情甚篤的前經紀人邱瓈寬因此出面發文，痛批徐莉玲造謠抹黑，據《壹蘋新聞網》報導，邱瓈寬甚至揚言要告死徐莉玲。對此，徐莉玲今日再度更新貼文，她表態：「徐莉玲更加碼更新了一支YouTube影片，標題寫道：「張柏芝深夜在豪宅遭遇意外險情，凶器竟是王菲的個人藏品，謝霆鋒暴怒發聲：不管是誰，必須付出代價！張柏芝遇險，凶手直指王菲。」看起來相當聳動，明顯是製造輿論的虛假內容，可信度極低，但徐莉玲卻將此影片當真，這才因此指控王菲傷害張柏芝。而徐莉玲雖然堅稱不刪文，但已經將原先關於王菲找黑道、巫師的指控刪除，不過她還是認為，王菲是介入張柏芝與謝霆鋒婚姻的第三者。這篇貼文也因為她新增了這支YouTube影片，被臉書判定是「AI內容」。