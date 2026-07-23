2026全民普發一萬元「國民支援金」2.0什麼時候可以領？目前完成一讀、尚待三讀審查。最新進度有好消息了！根據花蓮縣瑞穗鄉公所表示，將於7月27日發放「每人現金3000元」振興經濟暨關懷鄉民禮金，本文整理領取時間、地點、申請資格一次看。
大家都在等中央政府2026全民普發一萬元2.0「國民支援金」，目前進度由立法院完成一讀、尚待三讀審查。瑞穗鄉長吳萬德表示，近年受物價上漲影響，許多家庭生活負擔增加，鄉公所積極推動振興禮金發放，減輕鄉親壓力同時鼓勵在地消費，帶動地方商圈與市場經濟循環。瑞穗鄉民代表會全體代表一致支持通過「花蓮縣瑞穗鄉振興經濟禮金發放自治條例」準備發放。
花蓮縣瑞穗鄉：每人「現金3000元」振興經濟禮金！7/27發放、申請資格一覽
一、領取資格
1. 中華民國115年3月31日（含當日）以前設籍於本鄉之鄉民，且於發放當日仍設籍者。
2. 中華民國115年4月30日（含當日）以前新生尚未辦理出生登記（出生證明），於領取期限前完成出生登記，且於發放當日仍設籍於本鄉者。
3. 設籍者自公告發放日前死亡者不予發放；另公告發放日期內未領取死亡者，不予發放。
二、領取金額
每人發放新台幣3000元整。
三、發放時間
第一階段｜全鄉集中發放
7月27日（一）～7月29日（三）瑞穗鄉青蓮寺
上午09:00-12:00、下午13:00-17:00
第二階段｜各村巡迴發放
7月30日（四）～8月13日（四）各村指定社區活動中心
上午09:00-12:00、下午13:00-17:00
第三階段｜公所補領
8月14日（五）瑞穗鄉公所
8月15日（六）～8月16日（日）瑞穗鄉公所
8月17日（一）～8月21日（五）瑞穗鄉公所
8月24日（一）～8月25日（二）瑞穗鄉公所
四、攜帶文件
◾️本人領取：請攜帶本人國民身分證正本及印章。
◾️委託他人代領：備妥委託書、受託人國民身分證正本及印章。
◾️未成年者或受監護宣告者：則由法定代理人代為領取，並攜帶相關身分證明文件及戶籍資料辦理。
五、注意事項
1. 先備妥應備文件，領取更快速！
為加快現場核對及發放作業，請鄉親出發前先確認應備文件是否齊全。若需委託他人代領，也請事先將委託書填寫完成，避免現場臨時填寫文件，影響排隊速度及等候時間。
2. 委託書不會填？公所可協助！
如不清楚委託書填寫方式，可於領取日前先至公所或村辦公處，由公所人員協助並由本人自行填寫，讓領取當天更加順利。
3. 天氣炎熱，請做好防暑措施！
目前正值盛夏，且預估領取人數較多，現場可能需要排隊等候。請鄉親耐心依序排隊，並注意身體狀況，適時補充水分、做好防曬，共同維護良好的領取秩序。
4. 三個階段皆可領取，不必急於第一天！
特別規劃三個領取階段，包含全鄉集中發放、各村巡迴發放及公所補領服務，並加開假日領取時段。建議鄉親可依自身方便的日期、時間及地點前往領取，分散人潮，減少久候，讓領取更加輕鬆便利。
瑞穗鄉公所表示，為加速作業流程，請鄉親事先確認通知單上指定的領取時間及地點，並備齊相關證件，以維護自身權益，共同迎接振興經濟的暖心政策。感謝鄉親配合與體諒，讓發放作業順利進行，共同營造安全、便利、友善的領取環境！
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花蓮縣瑞穗鄉：每人「現金3000元」振興經濟禮金！7/27發放、申請資格一覽
一、領取資格
1. 中華民國115年3月31日（含當日）以前設籍於本鄉之鄉民，且於發放當日仍設籍者。
2. 中華民國115年4月30日（含當日）以前新生尚未辦理出生登記（出生證明），於領取期限前完成出生登記，且於發放當日仍設籍於本鄉者。
3. 設籍者自公告發放日前死亡者不予發放；另公告發放日期內未領取死亡者，不予發放。
二、領取金額
每人發放新台幣3000元整。
第一階段｜全鄉集中發放
7月27日（一）～7月29日（三）瑞穗鄉青蓮寺
上午09:00-12:00、下午13:00-17:00
第二階段｜各村巡迴發放
7月30日（四）～8月13日（四）各村指定社區活動中心
上午09:00-12:00、下午13:00-17:00
第三階段｜公所補領
8月14日（五）瑞穗鄉公所
8月15日（六）～8月16日（日）瑞穗鄉公所
8月17日（一）～8月21日（五）瑞穗鄉公所
8月24日（一）～8月25日（二）瑞穗鄉公所
|村別
|發放日期
|地點
|地址
|全鄉
|
7月27日～7月29日
|瑞穗鄉青蓮寺
|瑞美村仁愛路 109 號
|瑞穗村
|
7月30日～7月31日
|瑞穗社區活動中心
|瑞穗村 14 鄰民生街 41 號
|瑞美村・瑞良村
|
7月30日～7月31日
|瑞美社區活動中心
|瑞美村 13 鄰中山路二段 387 號
|舞鶴村
|8月3日
|舞鶴社區活動中心
|舞鶴村 14 鄰中正南路二段 278 號
|瑞祥村
|8月4日
|瑞祥社區活動中心
|瑞祥村 4 鄰祥北路二段 127 號
|瑞北村
|8月5日
|瑞北社區活動中心
|瑞北村 1 鄰中正北路二段 39 之 5 號
|富興村
|8月6日
|富興社區活動中心
|富興村 13 鄰東興路 123 之 1 號
|鶴岡村
|8月10日
|鶴岡社區活動中心
|鶴岡村 14 鄰興鶴路一段 85 之 6 號
|奇美村
|8月11日
|奇美社區活動中心
|奇美村 3 鄰奇美 16 號
|富民村
|8月12日
|富民社區活動中心
|富民村 2 鄰中正路一段 208 之 1 號
|富源村
|8月13日
|富源社區活動中心
|富源村 10 鄰學士路 31 號
|全鄉
|
8月14日
8月15日～8月16日
8月17日～8月21日
8月24日～8月25日
|瑞穗鄉公所
|瑞穗鄉成功南路 19 號
◾️本人領取：請攜帶本人國民身分證正本及印章。
◾️委託他人代領：備妥委託書、受託人國民身分證正本及印章。
◾️未成年者或受監護宣告者：則由法定代理人代為領取，並攜帶相關身分證明文件及戶籍資料辦理。
五、注意事項
1. 先備妥應備文件，領取更快速！
為加快現場核對及發放作業，請鄉親出發前先確認應備文件是否齊全。若需委託他人代領，也請事先將委託書填寫完成，避免現場臨時填寫文件，影響排隊速度及等候時間。
2. 委託書不會填？公所可協助！
如不清楚委託書填寫方式，可於領取日前先至公所或村辦公處，由公所人員協助並由本人自行填寫，讓領取當天更加順利。
3. 天氣炎熱，請做好防暑措施！
目前正值盛夏，且預估領取人數較多，現場可能需要排隊等候。請鄉親耐心依序排隊，並注意身體狀況，適時補充水分、做好防曬，共同維護良好的領取秩序。
4. 三個階段皆可領取，不必急於第一天！
特別規劃三個領取階段，包含全鄉集中發放、各村巡迴發放及公所補領服務，並加開假日領取時段。建議鄉親可依自身方便的日期、時間及地點前往領取，分散人潮，減少久候，讓領取更加輕鬆便利。
瑞穗鄉公所表示，為加速作業流程，請鄉親事先確認通知單上指定的領取時間及地點，並備齊相關證件，以維護自身權益，共同迎接振興經濟的暖心政策。感謝鄉親配合與體諒，讓發放作業順利進行，共同營造安全、便利、友善的領取環境！