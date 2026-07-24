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紅霞颱風增強長胖 暴風圈還會擴大

▲紅霞颱風外圍環流影響，「花東、恆春半島」要注意豪雨，雨勢越晚越明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

雨勢越晚越明顯 花東、恆春注意豪雨

▲受到紅霞颱風外圍環流影響，北北基桃、高屏、宜花東、澎湖、連江，要注意8級以上強陣風。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

北北基桃注意高溫 風力逐漸增強中

紅霞颱風（國際命名：Noul）持續增強，暴風圈略為擴大，預估仍有增強趨勢，中央氣象署預報中心科長林秉煜表示，今明兩天（7月24日至7月25日）受外圍環流影響，花東、恆春半島及南台灣降雨明顯，局部有大雨、豪雨；另因沉降作用，中部以北可能出現37至38度極端高溫，多地也須留意強陣風。輕度颱風紅霞，今（24）日上午8時，位置在鵝鑾鼻東南方約470公里的海面上，以每小時26轉23公里速度，向西北西進行，中心附近最大風速每秒20公尺（每小時72公里），相當於8級風，瞬間最大陣風每秒28公尺（每小時101公里），相當於10級風，7級風暴風半徑80公里。林秉煜指出，紅霞颱風過去3小時強度略為增強、暴風圈稍微擴大，目前中心在鵝鑾鼻東南方海面，向西北西移動，對巴士海峽、東沙島海面、台灣海峽南部構成威脅，氣象署持續發布海上警報，預計此紅霞颱風強度仍有增強、暴風圈仍有擴大的趨勢。林秉煜說明，今天受到紅霞颱風外圍環流影響，「花東、恆春半島」整天有局部短暫陣雨或雷雨，雨勢越晚越明顯，宜蘭、基隆北海岸、大台北山區也有降雨機會，其他地區多雲到晴，午後新竹以南、各地山區有局部短暫雷陣雨。明天紅霞颱風進入南海北部，花東、恆春半島要注意局部大雨、豪雨發生，且颱風移動到台灣西南部海面時，南台灣也變成迎風面，嘉義以南整天有短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨，基隆北海岸、大台北、宜蘭、各地山區則是不定時局部短暫陣雨為主。林秉煜也提醒，由於紅霞颱風的路徑是從台灣南邊通過，逆時針旋轉的環流，會導致苗栗以北地區成為「背風面」，在沉降作用的影響，中部以北要留意極端高溫出現，可能來到37至38度。此外，受到颱風外圍環流影響，今明兩天「基隆、台北、新北、桃園、高雄、屏東、宜蘭、台東、澎湖、連江」，局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，民眾外出務必特別留意。