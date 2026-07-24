美國貿易代表辦公室（USTR），當地時間23日發布公告，宣布依據《1974年貿易法》第301條，以「強迫勞動」名義，對數十個國家、地區，加徵10%至12.5%的關稅，以取代即將到期的全球進口關稅，新關稅將於美國東部時間24日生效。
綜合《CNN》、《美聯社》、《路透社》等外媒報導，USTR聲稱，在10%的全球關稅到期之際，本次將對60個經濟體加徵關稅，涵蓋美國99%以上的貿易額，理由是這些國家涉嫌違反強迫勞動法。
聲明提到，新關稅將以1974年《貿易法》第301條款為依據，措施於美東時間週五凌晨12點01分起生效。從USTR官網公告來看，歐盟、台灣、日本、韓國和瑞士部分未另獲豁免的產品，第301條關稅稅率將依10%或12.5%扣除最惠國待遇（MFN）稅率後計算，詳細規定將另行刊登於《聯邦公報》。
公告並提到，對於符合條件的受調查經濟體，適用第301條規定的10%關稅稅率：(i) 實施強迫勞動產品進口禁令；(ii) 已承諾透過互惠貿易協定實施並執行此類禁令；或 (iii) 已實施部分制度，從而阻止某些強迫勞動產品進口。這些經濟體包括：阿根廷、孟加拉、柬埔寨、加拿大、厄瓜多、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、印度、印尼、約旦、馬來西亞、墨西哥、巴基斯坦、斯里蘭卡、千里達及托巴哥、英國。
公告最後也列出5類可獲豁免的產品，包括：1. 若被加徵關稅，可能導致美國國內供應短缺的原物料。2. 可能衝擊整體經濟的產品。3. 無法在美國以足夠數量或合理價格種植、生產，也無法從其他來源取得的產品。4. 阿根廷、孟加拉、柬埔寨、厄瓜多、薩爾瓦多、歐盟、瓜地馬拉、印尼、約旦、馬來西亞、瑞士、台灣或英國的特定產品，若予以豁免，可鼓勵這些經濟體履行禁止進口強迫勞動商品的承諾，或制定並有效執行相關禁令。5. 加徵關稅對於消除調查認定可採取行動之行為、政策及做法，沒有實質貢獻。
有外媒引述美國官員說法，鋼鐵、鋁、汽車及零件等已另行適用國家安全關稅（比如第232條款）的商品，不適用新關稅；石油、天然氣、化肥、部份食品以及其他符合《美墨加貿易協定》的商品也將豁免。
川普於去年4月對全球祭出對等關稅，但遭美國最高法院在今年2月駁回，川普政府轉而尋求其他手段繼續關稅措施。
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聲明提到，新關稅將以1974年《貿易法》第301條款為依據，措施於美東時間週五凌晨12點01分起生效。從USTR官網公告來看，歐盟、台灣、日本、韓國和瑞士部分未另獲豁免的產品，第301條關稅稅率將依10%或12.5%扣除最惠國待遇（MFN）稅率後計算，詳細規定將另行刊登於《聯邦公報》。
公告並提到，對於符合條件的受調查經濟體，適用第301條規定的10%關稅稅率：(i) 實施強迫勞動產品進口禁令；(ii) 已承諾透過互惠貿易協定實施並執行此類禁令；或 (iii) 已實施部分制度，從而阻止某些強迫勞動產品進口。這些經濟體包括：阿根廷、孟加拉、柬埔寨、加拿大、厄瓜多、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、印度、印尼、約旦、馬來西亞、墨西哥、巴基斯坦、斯里蘭卡、千里達及托巴哥、英國。
公告最後也列出5類可獲豁免的產品，包括：1. 若被加徵關稅，可能導致美國國內供應短缺的原物料。2. 可能衝擊整體經濟的產品。3. 無法在美國以足夠數量或合理價格種植、生產，也無法從其他來源取得的產品。4. 阿根廷、孟加拉、柬埔寨、厄瓜多、薩爾瓦多、歐盟、瓜地馬拉、印尼、約旦、馬來西亞、瑞士、台灣或英國的特定產品，若予以豁免，可鼓勵這些經濟體履行禁止進口強迫勞動商品的承諾，或制定並有效執行相關禁令。5. 加徵關稅對於消除調查認定可採取行動之行為、政策及做法，沒有實質貢獻。
有外媒引述美國官員說法，鋼鐵、鋁、汽車及零件等已另行適用國家安全關稅（比如第232條款）的商品，不適用新關稅；石油、天然氣、化肥、部份食品以及其他符合《美墨加貿易協定》的商品也將豁免。
川普於去年4月對全球祭出對等關稅，但遭美國最高法院在今年2月駁回，川普政府轉而尋求其他手段繼續關稅措施。