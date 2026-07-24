根據勞保局行事曆，今（24）日將入帳「國民年金保險老年基本保證年金」與「原住民給付」2 筆款項，符合資格者每人最高可領 4,049 元！勞保局提醒，國年老年給付分為 3 種且不可重複領取，加上這 2 筆發放設有排富與排除條款，誤觸恐領不到。此外月底前還有 11 筆補助接力發放。
🟡國年兩筆給付今天入帳 3種老年年金一次看懂
勞保局今（24）日發放「老年基本保證年金」與「原住民給付」，符合資格者每人每月最高核發 4,049 元。桃園市平鎮區公所說明，國年老年相關給付共有 3 種，發放對象完全不同：
老年年金給付： 國民年金開辦時未滿 65 歲、曾繳納國保保費者，年滿 65 歲即可請領。
老年基本保證年金： 國民年金開辦時（97年10月1日）已年滿 65 歲（32年10月1日前出生），屬於無保費年資的福利津貼。
原住民給付： 提供 55 至 64 歲原住民的福利津貼。
由於三者性質與適用對象不同，無法同時重複領取。
🟡老年基本保證年金條件 誤觸6大排除規定沒得領
欲請領「老年基本保證年金」，除須符合開辦前已滿 65 歲外，最近 3 年每年須居住國內超過 183 天，且不得觸犯《國民年金法》第 31 條的 6 大排除規定：
1. 經政府全額補助收容安置。
2. 領取軍公教退休俸、一次退休金或月撫恤金。
3. 已領取其他社會福利津貼。
4. 個人綜合所得稅各類所得總額達 50 萬元以上（排富）。
5. 個人所有之土地及房屋價值合計達 500 萬元以上（排富）。
6. 有入獄服刑、因案羈押或拘禁等情事。
🟡原住民給付條件限制曝 月底前還有11筆錢
「原住民給付」提供 55 至 64 歲原住民每月最高 4,049 元，滿 65 歲後則銜接國年老年年金。同樣設有排富條款，現職軍公教、已領其他社服津貼、所得達 50 萬或不動產達 500 萬元者均不予給付。
不符合今天領錢資格者也別急，勞保局截至月底還有 11 筆補助與津貼將陸續入帳：
7 月 30 日（四）： 勞保年金給付、災保年金給付、災保失能照護補助、勞退月退休金（首發案）、國民年金保險生育給付（10萬元）。
7 月 31 日（五）： 產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金。
我是廣告 請繼續往下閱讀
勞保局今（24）日發放「老年基本保證年金」與「原住民給付」，符合資格者每人每月最高核發 4,049 元。桃園市平鎮區公所說明，國年老年相關給付共有 3 種，發放對象完全不同：
老年年金給付： 國民年金開辦時未滿 65 歲、曾繳納國保保費者，年滿 65 歲即可請領。
老年基本保證年金： 國民年金開辦時（97年10月1日）已年滿 65 歲（32年10月1日前出生），屬於無保費年資的福利津貼。
原住民給付： 提供 55 至 64 歲原住民的福利津貼。
由於三者性質與適用對象不同，無法同時重複領取。
欲請領「老年基本保證年金」，除須符合開辦前已滿 65 歲外，最近 3 年每年須居住國內超過 183 天，且不得觸犯《國民年金法》第 31 條的 6 大排除規定：
1. 經政府全額補助收容安置。
2. 領取軍公教退休俸、一次退休金或月撫恤金。
3. 已領取其他社會福利津貼。
4. 個人綜合所得稅各類所得總額達 50 萬元以上（排富）。
5. 個人所有之土地及房屋價值合計達 500 萬元以上（排富）。
6. 有入獄服刑、因案羈押或拘禁等情事。
「原住民給付」提供 55 至 64 歲原住民每月最高 4,049 元，滿 65 歲後則銜接國年老年年金。同樣設有排富條款，現職軍公教、已領其他社服津貼、所得達 50 萬或不動產達 500 萬元者均不予給付。
不符合今天領錢資格者也別急，勞保局截至月底還有 11 筆補助與津貼將陸續入帳：
7 月 30 日（四）： 勞保年金給付、災保年金給付、災保失能照護補助、勞退月退休金（首發案）、國民年金保險生育給付（10萬元）。
7 月 31 日（五）： 產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金。