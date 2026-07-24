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大樂透頭獎已連續21期摃龜，今（24）日晚間再度開獎，台灣彩券公司預估，頭獎上看8.2億元，也是第5屆2024年以來最高頭獎總獎金。不過，要怎麼提高中獎運？易經財經專家陶文接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，今天是「己亥」呈現「財庫納財、活水生財」格局，想要掌握財富機會，就要多用紅色系列衣物，尤其3生肖及3星座財運最旺，而且3時段有利聚氣納財，最適合投注。知名易經財經專家、未來學研究發展中心執行長陶文分析，雖然今天的干支是「己亥」，呈現的是「財庫納財、活水生財」格局，但還是免不了有一種「財多身弱」的現象，因此，想要掌握財富機會，建議可多用紅色系列衣物，尤其穿紅色衣服前往投注增加中獎運。他更透露，今日生肖屬虎、兔及羊財運最旺，其中第一名是屬虎，擁有六合吉星照拂，貴人運佳，偏財能量也比較旺；第二名屬兔，三合將星照拂，事業運佳，財氣流通，人緣帶財；第三名則是屬羊，三合吉星照拂，與流月能量相應，有助聚財與承接機會。今日財運最旺的3大星座則包括牡羊座、巨蟹座及摩羯座，其中第一名牡羊座，投資運超強，感覺敏銳，容易掌握偏財機會；第二名巨蟹座，木星照拂，財富能量與幸運感較強；第三名摩羯座，偏財運頗佳，相信直覺，判斷穩健，有利把握機會。至於何時投注財氣最旺？就奇門遁甲吉利時辰與方位來看，陶文說，今日主要有３時段最利投注，一、上午7時至9時（辰時），財氣入庫的龍時，方位西方、西北、正北；二、下午1時至3時（未時），三合吉星照拂，財庫能量較穩定，方位東北、正東、東南；三、下午3時至5時（申時），財源生財時，有利聚氣納財，方位在正南、西南、正西方。此外，陶文也提供開運小撇步，建議今日可以穿著紅色衣服，不僅開運更可旺財，還可在居家東北方擺放一個「黃金福祿聚寶盆」，時間是上午7時至9時，已擺放者則擺放7顆硬幣進入，引動更多財富入庫的能量。