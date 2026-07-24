紅霞（NOUL）颱風持續往西北西移動，並將於今（24）日晚至明（25）日白天最接近台灣，根據氣象粉專「天氣即時預報」表示，紅霞颱風中心將在今晚通過巴士海峽，雖然不直接侵台，但受到其外圍環流影響加上中央山脈屏障，「花東、南部」將成為風雨主要影響區域，尤其「台東、南屏東」需要注意雨勢。但紅霞屬於擦肩而過的颱風。移動速度快、強度弱，預估將在明（25日）下半天起快速遠離台灣，各地風雨也將快速回穩。
颱風今晚通過巴士海峽！東南部風雨最猛烈
氣象粉專「天氣即時預報」今日表示，今年第12號颱風「紅霞」已經形成，由於導引氣流明確，颱風未來路徑將往「西北西」移動，速度一路加快，徑直朝向中國東南沿海前進，中心將在今晚通過巴士海峽。
天氣即時預報強調，雖然颱風不直接侵襲台灣，但其「外圍環流」間接影響，再加上中央山脈屏障，風雨將出現在「東南部」為主的區域。換句話說，颱風對台灣影響並不劇烈且偏局部。
今晚至明早最接近台灣！各地風雨狀況一次看
天氣即時預報說明，颱風將在今（24日）晚至明（25）早最接近台灣，「花東、南部」是風雨主要影響區域。針對各地風雨預測，「台東、南屏東」雨勢大，有陣風；「花蓮、北屏東、高雄、台南」有陣雨，風不大；其餘地區則影響小。颱風預估將在明（25日）下半天起快速遠離，有出現風雨的區域天氣將快速回穩。
天氣即時預報指出，紅霞颱風屬於「擦肩而過」的颱風，且因其移動速度快，強度弱，個頭也非常小，因此多數地區不用太擔心風雨影響。但仍需提醒民眾，受颱風外圍環流影響的「東南部」地區，還是要注意雨勢稍多。
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氣象粉專「天氣即時預報」今日表示，今年第12號颱風「紅霞」已經形成，由於導引氣流明確，颱風未來路徑將往「西北西」移動，速度一路加快，徑直朝向中國東南沿海前進，中心將在今晚通過巴士海峽。
今晚至明早最接近台灣！各地風雨狀況一次看
天氣即時預報說明，颱風將在今（24日）晚至明（25）早最接近台灣，「花東、南部」是風雨主要影響區域。針對各地風雨預測，「台東、南屏東」雨勢大，有陣風；「花蓮、北屏東、高雄、台南」有陣雨，風不大；其餘地區則影響小。颱風預估將在明（25日）下半天起快速遠離，有出現風雨的區域天氣將快速回穩。
天氣即時預報指出，紅霞颱風屬於「擦肩而過」的颱風，且因其移動速度快，強度弱，個頭也非常小，因此多數地區不用太擔心風雨影響。但仍需提醒民眾，受颱風外圍環流影響的「東南部」地區，還是要注意雨勢稍多。
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