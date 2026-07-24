我是廣告 請繼續往下閱讀

颱風今晚通過巴士海峽！東南部風雨最猛烈

▲紅霞颱風路徑將持續往西北西移動，預估將朝向中國東南沿海前進，中心將在今晚通過巴士海峽。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw/）

今晚至明早最接近台灣！各地風雨狀況一次看

颱風將在今（24日）晚至明（25）早最接近台灣，「花東、南部」是風雨主要影響區域。針對各地風雨預測，「台東、南屏東」雨勢大，有陣風；「花蓮、北屏東、高雄、台南」有陣雨，風不大；其餘地區則影響小。