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「中央根本舞死地方」 地方首長不滿第一線卻只能背

衛福部內部也有反對聲音？知情人士曝20％曾遭基層質疑

「2ppb標準意義何在？」陳菁徽質疑衛福部自打臉

中聯致癌油事件持續延燒，行政院21日下午緊急邀集六都首長及相關部會，針對食安法修法進行討論，希望凝聚中央與地方共識。不過，根據《NOWNEWS》掌握，這場閉門會議卻發生許多火藥味，不僅行政院版本中「含致癌油20％以下產品不需下架」相關規定引發地方首長質疑，高雄市長陳其邁更當場追問，「20％到底是誰決定的？」現場一度鴉雀無聲；此外，整場修法討論程序也遭與會人士批評「荒腔走板、毫無效率」。據了解，當天會議由政務委員陳時中主持，包括台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、高雄市長陳其邁等六都市長皆出席。原本外界期待，中央能藉由此次會議化解地方政府對致癌油事件處置的疑慮，但與會人士透露，會議一開始便因行政院修法版本內容出現激烈討論。其中，最引發爭議的，就是行政院版本中保留「20％」相關規定。據與會人士轉述，陳其邁在會議中直接詢問，「20％到底是誰決定的？」他認為，致癌油事件之所以演變成全民食安危機，正是因為政府留下太多模糊空間，一旦法律仍保留例外規定，對民眾而言，每一瓶油都可能成為疑慮，難以真正重建社會信任。知情人士表示，陳其邁當下更直言，這次事件處理過程，「中央根本是舞死（「搞死」的台語）地方。」地方政府站在第一線，必須面對民眾質疑與恐慌，卻只能依照中央政策執行，許多決策地方並未參與，卻必須承擔所有政治與行政壓力。值得注意的是，據與會人士指出，當陳其邁追問「20％到底是誰拍板決定」時，包括衛福部次長林靜儀及主持會議的陳時中，現場都未立即回應，會議一度陷入沉默。知情人士分析，陳其邁曾擔任行政院副院長，相當熟悉行政院決策流程，也因此對政策形成過程格外敏感，才會直接點出問題核心，希望釐清真正的決策來源。此外，《NOWNEWS》也掌握，這項爭議規定在研議過程中，衛福部內部並非毫無雜音。據了解，衛福部基層人員其實都對20%的保留表達反對意見，認為會造成食安管理上的漏洞，但最後仍被要求納入修法內容，因此當陳其邁追問「到底是誰決定的」時，現場一時之間沒有人願意正面回應。除了修法內容本身引發爭議，整場會議流程也遭到不少與會人士批評。據透露，原本應逐條討論修法內容，但實際進行時卻未依照原有順序，部分重要內容甚至直接跳過，引發地方政府代表質疑，「很多關鍵條文根本沒有充分討論」，有人更形容整場會議「荒腔走板、毫無效率」。另一項引發地方不解的，是行政院當天下午才召開修法討論會議，但食藥署卻於當日上午便率先召開記者會，對外宣布相關政策方向。與會人士質疑，既然下午還要與地方政府討論修法及後續配套，中央為何急於在上午對外定調，讓不少地方政府認為，政策方向似乎早已決定，下午的會議更像是「告知」而非真正討論。知情人士進一步分析，目前行政院決策圈對致癌油事件的掌握，仍高度依賴衛福部提供的專業意見，再據此形成政策方向；但相較於過去重大食安事件，行政院通常還會再邀集外部專家、學者進行交叉討論，最後才形成政策共識，如今卻更傾向由主管機關提出方案，再要求地方政府配合執行。該人士直言，也因此，地方政府感受到的並非中央積極尋求解方，而是希望地方配合既定政策，「從這次商品重新上架的處理節奏，就能看出中央更重視政策推進速度，而不是先把社會疑慮徹底解決。」隨著致癌油事件持續延燒，中央與地方對食安治理的認知落差，也逐漸浮上檯面。面對致癌油問題，國民黨立委陳菁徽表示，民進黨籍高雄市長陳其邁多次表示，要先把查廠情形、問題批號及事故真相搞清楚，確認安全後才准許重新上架。地方政府的疑慮已經橫跨政黨，這是中央能否把消費者安全與社會信任放在第一位的問題。另外，陳菁徽說，苯(a)駢芘（Benzo[a]pyrene）已被國際癌症研究機構列為第一類致癌物，具有基因毒性，經人體代謝後可能形成DNA加合物，增加基因突變及致癌風險。我國《食品中污染物質及毒素衛生標準》也明確規定，食用油脂中的苯(a)駢芘不得超過2.0 μg/kg。陳菁徽表示，昨天石崇良竟以「酒精飲料同樣屬於第一類致癌物」回應苯(a)駢芘的食安疑慮。她要提醒，同列第一類致癌物，只代表兩者都具有明確的致癌危害，並不代表暴露途徑、接觸族群、攝取情境及實際風險完全相同。健康風險須綜合評估暴露量、攝取量、接觸頻率及暴露時間。衛福部正是基於風險管理，才會針對食用油脂訂定苯(a)駢芘不得超過2.0 μg/kg，也就是約2 ppb的法定限量。既然政府已經訂出明確標準，就應該依照標準嚴格把關，不能在發生超標事件後，又以其他第一類致癌物進行模糊類比。陳菁徽強調，食用油涉及全年齡層，嬰幼兒可能透過配方食品、副食品或家庭飲食接觸，未成年人、孕婦、年長者、慢性病患者及其他健康脆弱族群也都可能長期攝取。這樣的暴露範圍與消費情境，怎麼能和酒精飲料直接類比？如果部長認為可以拿酒精飲料來淡化疑慮，那麼衛福部當初訂定2 ppb標準的意義到底是什麼？