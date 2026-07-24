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▲台鐵高雄機廠舊工廠位在高雄苓雅、鳳山區交界。（圖／高雄市都市發展局官網）

▲台鐵高雄機廠舊工廠原本樣貌（圖／高雄市都發局提供）

▲台鐵高雄機廠舊工廠改建的兒童樂園部分區域模擬圖（圖／高雄市都發局提供）

由台鐵高雄機廠舊工廠改建的兒童樂園，預計將成為全台最大室內兒童遊樂園！高雄市政府日前宣布，此兒童樂園預訂將於8月8日父親節當天盛大開幕。🟡「。隨著機廠設施遷至屏東潮州，原址閒置多年，市府為了活化場域，特別採取「修舊如舊」方式，將閒置多年的貨車工廠華麗轉身。🟡「高雄市長陳其邁指出，台鐵機廠改造的兒童樂園即將完工，目前正進行最後階段工程與安全維護，即將於8月8日正式開幕。🟡「公園處長林燦銘說明，該兒童樂園室內設施廣達1.5公頃，內部設計打破傳統遊樂場的年齡限制，；現場同時配置市府團隊提到，在場域中也將設有美食餐飲區域，目前初步規畫每周將開放5天或6天，每天開放時段預計為上午9點到晚上7點，但最終方案尚待市府公布。▲台鐵高雄機廠開發改建，將為全台最大室內兒童樂園。（圖／高雄市都發局提供）🟡「▪️高雄市府在凱旋武昌站及武昌路周邊增設專屬連通通道。搭乘大眾運輸的民眾，，順著指引指標即可步行直達園區。▪️若是選擇自行開車前往，可由國道1號三多路交流道下，轉三多一路往鳳山方向，再右轉武慶二路抵達。