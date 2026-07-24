（更新 14:26）第 12 號颱風「紅霞」持續逼近，中央氣象署已發布海上颱風警報，預估今（24）晚至明日最靠近台灣。面對暴風圈逐漸進入巴士海峽，民眾最關心「今晚、明天會不會停班停課？」對此，《NOWNEWS今日新聞》整理氣象署氣象最新暴風侵襲率與動向，以及氣象專家粉專等預測重點，同步掌握停班停課標準與各縣市政府最晚公布時間。
🟡暴風圈掠過恆春近海 今晚至明晨風雨最劇烈
輕度颱風紅霞24日14時的中心位置位於鵝鑾鼻南南東方約 330 公里海面上，近中心最大風速相當於 9 級風，瞬間最大陣風達 11 級。中央氣象署預報中心科長林秉煜表示，暴風圈已逐漸進入巴士海峽並持續朝西北西前進，最快明（25）日中午增強為中度颱風，今晚至明晨是風雨最明顯時段。
對此，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發布最新動態指出，依目前路徑研判，暴風圈將短暫掠過恆春半島近海約 6 至 8 小時，不會碰到陸地。今明兩天花東及恆春有大雨及強陣風；「觀氣象看天氣」與氣象專家賈新興也提醒，中北部背風面需防焚風，北部局部可能飆破 36 度高溫。
🟡最新暴風侵襲率圖曝光 達停班課標準難度高
既然暴風圈預計不會登陸，今晚或明天有機會停班停課嗎？根據氣象署最新發布的「120小時颱風暴風侵襲機率」圖顯示，全台各主要城市受暴風圈侵襲的機率極低。
數據指出，除了恆春與金門縣機率為 2%、高雄市、台南市、屏東縣與澎湖縣為 1% 外，其餘如北北基桃、宜花東及中部縣市皆為 0%。氣象專家林得恩也在「林老師氣象站」粉專發文，形容紅霞正努力成為「無害通過」的颱風，因此各縣市要達到停班停課的風力與雨量標準，難度相當高。
🟡停班課標準與依據看懂 最晚發布通報時間曝
雖然侵襲機率低，但若出現極端強降雨，仍有宣布停班停課的可能性。人事行政總處表示，依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，發布停班停課的基準包含：
風災基準： 颱風暴風半徑於 4 小時內可能經過地區，平均風力達 7 級以上，或最大陣風達 10 級以上。
水災基準： 降雨量達氣象署「停止上班上課雨量參考基準」且有致災之虞。
交通水電： 受地形影響致交通、水電中斷或供應困難。
至於民眾最關心的決策宣布時間，地方政府原則上應於前一日晚間 7 時至 10 時前發布；若深夜風雨突增，最遲須於當日上午 4 時 30 分前發布（全日或上午半日停班停課），下午半日停班停課則須於當日上午 10 時 30 分前發布。
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輕度颱風紅霞24日14時的中心位置位於鵝鑾鼻南南東方約 330 公里海面上，近中心最大風速相當於 9 級風，瞬間最大陣風達 11 級。中央氣象署預報中心科長林秉煜表示，暴風圈已逐漸進入巴士海峽並持續朝西北西前進，最快明（25）日中午增強為中度颱風，今晚至明晨是風雨最明顯時段。
既然暴風圈預計不會登陸，今晚或明天有機會停班停課嗎？根據氣象署最新發布的「120小時颱風暴風侵襲機率」圖顯示，全台各主要城市受暴風圈侵襲的機率極低。
🟡停班課標準與依據看懂 最晚發布通報時間曝
雖然侵襲機率低，但若出現極端強降雨，仍有宣布停班停課的可能性。人事行政總處表示，依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，發布停班停課的基準包含：
風災基準： 颱風暴風半徑於 4 小時內可能經過地區，平均風力達 7 級以上，或最大陣風達 10 級以上。
水災基準： 降雨量達氣象署「停止上班上課雨量參考基準」且有致災之虞。
交通水電： 受地形影響致交通、水電中斷或供應困難。
至於民眾最關心的決策宣布時間，地方政府原則上應於前一日晚間 7 時至 10 時前發布；若深夜風雨突增，最遲須於當日上午 4 時 30 分前發布（全日或上午半日停班停課），下午半日停班停課則須於當日上午 10 時 30 分前發布。