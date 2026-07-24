今年第12號颱風「紅霞」持續朝西北西方向移動，中央氣象署預報中心科長林秉煜表示，紅霞目前仍為輕度颱風，暴風圈已逐漸進入巴士海峽。由於行經海域的環境有利發展，不排除颱風強度持續增強，暴風圈也可能逐漸擴大，最快明天中午增強為中度颱風，今晚到明天清晨影響最明顯，花東、恆春半島可能有局部大雨或豪雨，氣象署預估不排除明天中午前後有機會解除海上警報

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氣象署科長林秉煜表示，紅霞颱風所處海域海溫環境有利於發展，不排除未來在行進過程中持續增強，暴風圈也可能逐漸擴大，目前颱風中心雲系相當密集、結構紮實，研判未來增強為中度颱風的時間點大約落在明天中午前後。

紅霞颱風目前在哪裡？

林秉煜表示，紅霞過去受到太平洋高壓導引，穩定朝西北西方向前進，目前暴風圈已逐漸進入巴士海峽，接下來東沙島海面及台灣海峽南部也將陸續受到影響。中央氣象署持續發布海上颱風警報，提醒巴士海峽、東沙島海面及台灣海峽南部航行、作業船隻嚴加戒備。

▲中央氣象署定量降水預報顯示，今晚至明（25）日花東及恆春半島可能出現局部大雨或豪雨，南部也有局部大雨；北部白天則須留意高溫。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲中央氣象署定量降水預報顯示，今晚至明（25）日花東及恆春半島可能出現局部大雨或豪雨，南部也有局部大雨；北部白天則須留意高溫。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
紅霞目前多強？規模會再擴大嗎？

紅霞目前仍為輕度颱風。林秉煜說明，從衛星雲圖觀察，颱風中心附近雲團相當密集、紮實，但強度仍在輕度颱風範圍。由於紅霞接下來行經海域的海溫及環境條件有利發展，氣象署不排除其移動過程中持續增強，暴風圈也可能逐漸擴大。

▲中央氣象署發布陸上強風特報，24日至25日基隆、雙北、桃園、新竹縣、南投、台南、高雄、屏東、台東、宜蘭及部分離島，可能出現平均風6級以上或陣風8級以上。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲中央氣象署發布陸上強風特報，24日至25日基隆、雙北、桃園、新竹縣、南投、台南、高雄、屏東、台東、宜蘭及部分離島，可能出現平均風6級以上或陣風8級以上。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
紅霞何時風雨最大？

林秉煜提醒，花東及恆春半島今晚至明天有局部豪雨發生機率，山區須留意坍方、落石及溪水暴漲。氣象署預估，今晚至明天是紅霞影響台灣最明顯的時段，各時段天氣如下：

今天白天：花東及恆春半島有局部較大雨勢；中部以北須注意34至35度高溫，午後可能有短暫雷陣雨。

今晚至明天清晨：花東及恆春半島可能出現局部大雨或豪雨，南部有局部大雨。

明天白天：花東、恆春半島持續防範大雨或豪雨，南部仍有局部大雨；北部則須注意高溫。

明天晚上至周日清晨：紅霞逐漸遠離，但受到偏南至東南風影響，花東及南部天氣仍不穩定。

紅霞何時遠離台灣？

明天下半天起，紅霞將逐漸遠離台灣，整體風雨開始趨緩，不過，林秉煜指出，受到偏南至東南風影響，花東及南部地區天氣仍較不穩定，間歇性降雨可能持續至周日清晨。


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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...