中央氣象署今（25）早8時30分，解除升級成中度颱風的紅霞海上颱風警報。不過，西北太平洋下半週恐有新颱風「白海豚」接力生成！氣象專家指出，熱帶擾動 93W 正持續發展，預估最快下半週發展成強度不弱的颱風，未來路徑恐直撲日本。究竟生成時間、颱風強度與路徑走向如何？《NOWNEWS今日新聞》為您整理最新颱風動態。
🟡下半週白海豚恐接力生成 專家預估強度不弱
紅霞遠離台灣後，氣象專家林得恩表示，西北太平洋上的熱帶擾動 93W 正持續發展中。根據最新 AI 氣象系集圖資顯示，93W 未來有機會接力增強為今年第 13 號颱風「白海豚」，且發展出來的強度「相當不弱」。氣象專家吳德榮也分析，各國模式皆顯示下半週有新颱風生成的模擬，生成時間落在 7 月底至 8 月初之間。
🟡路徑轉向偏北直撲日本 八月上旬赴日要小心
在未來的路徑預測方面，林得恩指出，白海豚颱風生成後將順著環境駛流場導引，逕朝日本方向前進。林得恩特別提醒，雖然颱風距離台灣遙遠，但若民眾計畫在 8 月 6 日至 8 月 8 日前後安排前往日本旅遊或洽公，務必持續關注颱風最新動態與航班資訊，提早做出行程調整與防範。
🟡距離遙遠對台灣無威脅 花蓮以南防局部大雨
至於大家最關心的台灣防颱部分，吳德榮評估，由於白海豚颱風未來位置距離台灣遙遠且路徑北轉，對台灣並無直接威脅。不過今（25）日受紅霞颱風外圍雲系殘留影響，花蓮以南及屏東地區仍需防範雨災與局部大雨，北部地區白天則持續高溫，民眾外出仍應攜帶雨具並注意防曬。
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紅霞遠離台灣後，氣象專家林得恩表示，西北太平洋上的熱帶擾動 93W 正持續發展中。根據最新 AI 氣象系集圖資顯示，93W 未來有機會接力增強為今年第 13 號颱風「白海豚」，且發展出來的強度「相當不弱」。氣象專家吳德榮也分析，各國模式皆顯示下半週有新颱風生成的模擬，生成時間落在 7 月底至 8 月初之間。
在未來的路徑預測方面，林得恩指出，白海豚颱風生成後將順著環境駛流場導引，逕朝日本方向前進。林得恩特別提醒，雖然颱風距離台灣遙遠，但若民眾計畫在 8 月 6 日至 8 月 8 日前後安排前往日本旅遊或洽公，務必持續關注颱風最新動態與航班資訊，提早做出行程調整與防範。
🟡距離遙遠對台灣無威脅 花蓮以南防局部大雨
至於大家最關心的台灣防颱部分，吳德榮評估，由於白海豚颱風未來位置距離台灣遙遠且路徑北轉，對台灣並無直接威脅。不過今（25）日受紅霞颱風外圍雲系殘留影響，花蓮以南及屏東地區仍需防範雨災與局部大雨，北部地區白天則持續高溫，民眾外出仍應攜帶雨具並注意防曬。