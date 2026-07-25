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統一發票5、6月開獎了！千萬獎號看這邊

下午13時30分開出

下午13時30分開出

下午13時30分開出

統一發票3、4月未領大獎清冊！15張消費地點、明細一次看

🟡1000萬元特別獎（6張未領）

▲桃園市大園區 7-ELEVEN 東懋門市，有幸運兒花費 45 元購買飲品，幸運拿到 1000 萬元特別獎發票。（圖／GoogleMaps）

🟡200萬元特獎（4張未領）

▲桃園市大園區全家六家店，有幸運兒花費23元購買食品，中了統一發票3、4月200萬元特獎。（圖／GoogleMaps）

🟡100萬元雲端發票專屬獎（5張未領）

▲統一發票3月、4月完整中獎號碼一圖看。（圖／NOWNEWS社群中心製）

115年3月、4月統一發票領獎期間只到9月7日

統一發票5、6月獎號快來對！中獎規則、怎麼領獎、雲端發票開獎組數

📌統一發票對號規則：

📌雲端發票特別獎：

雲端發票500元獎已由去年的315萬組增至385萬組

讓500元獎項總數由目前385萬組提高至405萬至425萬組。

▲今年1月至6月期間，雲端發票500元獎已由去年的315萬組增至385萬組，下半年預計再增加20萬至40萬組，讓民眾中獎率大幅提升。（示意圖／記者顏真真攝）

📌發票領獎期限：

財政部賦稅署提醒，115年5月、6月期統一發票中獎領獎期間為今年8月6日至11月5日。

📌實體統一發票領獎地點：

統一發票5、6月中獎號碼今（25）日下午13時30分開出，屆時快拿起手邊發票看看有沒有幸運中大獎，也可以檢查雲端載具是否中獎。同時，根據財政部統計，統一發票3、4月仍有6張1000萬尚未有人領取，最後期限只到9月7日，快確認上期是否還有遺漏發票未對獎！《NOWNEWS》本文提供統一發票5、6月最新完整開獎號碼、開獎直播、3、4月未領大獎清冊以及消費地點明細、統一發票領獎規則等，提供給民眾一次掌握。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。◼︎App Store，應用程式消費200元（台北市信義區）◼︎三媽臭臭鍋，食品消費230元（桃園市桃園區桃鶯路263號1樓）◼︎7-ELEVEN，飲品消費45元（桃園市大園區和平西路1段272、276號1樓）◼︎全家Family Mart，飲品消費21元（台中市大雅區科雅路19號）◼︎全家Family Mart，物品消費39元（台中市南屯區惠文路499號）◼︎中華電信，行動月租費繳納1399元（高雄市左營區至聖路200號）◼︎樂法，飲品消費201元（台北市中山區林森北路263之4號、263之5號1樓）◼︎全家Family Mart，食品消費23元（台中市后里區四村路）◼︎7-ELEVEN，食品消費59元（台南市中西區民族路2段331、333號）◼︎台南市農會超市，食品消費700元（台南市東區林森路1段341號）◼︎Steam，手機遊戲消費112元（台北市信義區）◼︎全聯福利中心，食品等消費413元（台北市北投區稻香路81號）◼︎台北自來水事業處，水費繳納400元（台北市大安區長興街131號）◼︎Uber Eats，外送費53元（新北市林口區文化二路1段390號7樓）◼︎Smile速邁樂加油中心，汽油費200元（高雄市鳥松區中正路100-3號）財政部表示，統一發票中獎人必須在期限內完成領獎，逾期將無法兌領獎金。，呼籲民眾趕緊檢查手中發票，或是看看信箱有沒有遺漏的中獎發票，最方便的當然還是事前完成「載具歸戶」。只要將雲端發票綁定帳戶，中獎獎金即可自動匯入，不僅免去親自兌領流程，也可省下千分之四的印花稅，並由系統主動寄送中獎通知，降低錯過期限的風險。各獎項金額，最高特別獎對中所有號碼獎金高達1000萬元；特獎對中所有號碼獎金200萬元；頭獎對中所有號碼20萬元，其餘頭獎二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。財政部指出，今年1月至6月期間，，整整增加70萬組。財政部賦稅署6月29日進一步透露，下半年還將持續研議加碼，初步規劃再增加20萬至40萬組，至於實際增加的組數，仍須視預算審查結果拍板定案。財政部預計會在7、8月期統一發票開獎前，也就是9月25日前正式對外公布，若加碼方案確定上路，使用雲端發票的中獎機率也可望進一步提升。中獎人記得在期限內前往指定兌獎據點領獎；使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；領獎時印出電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯，只能透過該兌獎APP兌領五獎、六獎、雲端發票專屬800元獎及500元獎。根據財政部公告，中獎人可持統一發票、有效身分證件於指定金融機構（包含第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、農(漁)會信用部及信用合作社）營業時間內兌領現金。部分超商與賣場也開放以中獎號碼購物消費。