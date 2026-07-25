中央氣象署預報員黃恩鴻表示，紅霞颱風進入南海後，周遭環境仍有利於發展，強度將持續增強，預估週六白天可能增強為中度颱風。不過，由於紅霞移動速度較快，且與台灣距離逐漸拉開，週六白天起將逐步遠離台灣，海上颱風警報最快有機會在週六中午前後解除。雖然颱風逐漸遠離，但外圍環流帶來的風雨仍不可輕忽，週五晚間至週六白天是紅霞影響台灣最明顯的時段，花東地區及恆春半島須特別留意局部豪雨，南部地區也要防範局部大雨。

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🟡今天的天氣：花東、恆春雨勢最明顯　台北高溫36度

7月25日週六持續受到紅霞颱風外圍環流影響，花蓮、台東及恆春半島降雨最明顯，有局部大雨或豪雨發生機率；南部地區也有局部大雨發生機率。其他地區大致為多雲到晴，但仍可能出現局部短暫陣雨。氣溫方面，各地依舊炎熱，高溫普遍約33至36度，台北市高溫可能達36度以上，東半部因雲量及降雨較多，氣溫相對稍低。若局部地區出現焚風，高溫仍可能接近37度。

▲未來降雨趨勢顯示，24日晚間至25日花東、恆春半島慎防豪雨，南部及新竹以南午後也可能出現局部大雨或雷陣雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲未來降雨趨勢顯示，24日晚間至25日花東、恆春半島慎防豪雨，南部及新竹以南午後也可能出現局部大雨或雷陣雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
🟡今天空氣品質：西半部背風側　污染物稍易累積

受到紅霞颱風外圍環流影響，週六環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，污染物稍容易累積，午後也須注意臭氧濃度變化。

◼︎良好：宜蘭、花東、澎湖
◼︎普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門

🟡明天的天氣：紅霞遠離　南方雲系仍帶水氣

7月26日週日紅霞颱風已逐漸遠離台灣，但南方雲系持續北移，整體水氣仍然偏多。花東及南部地區的降雨會比週六稍微趨緩，降雨空檔增加，不過東南部及恆春半島仍有局部大雨發生機率。其他地區以多雲到晴為主，午後須留意局部雷陣雨，台北等北部地區的降雨型態也將逐漸轉為典型午後雷陣雨。氣溫與週六相近，各地高溫普遍約33至36度，未下雨時感受仍相當悶熱，戶外活動須注意防曬並補充水分。

▲紅霞颱風接近，氣象署提醒花東、恆春半島防豪雨，北部、台東、南部及離島慎防強風與3公尺以上大浪，北部另要留意局部焚風高溫。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲紅霞颱風接近，氣象署提醒花東、恆春半島防豪雨，北部、台東、南部及離島慎防強風與3公尺以上大浪，北部另要留意局部焚風高溫。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
🟡一週天氣：下週三起高壓增強　回到夏季型天氣

下週一、週二（7月27日至7月28日）南方水氣將逐漸減少，但各地仍可能有局部短暫陣雨或午後雷陣雨，天氣尚未完全恢復穩定。下週三（7月29日）起，太平洋高壓勢力逐漸增強，台灣各地將轉為較典型的夏季天氣，大多為多雲到晴、炎熱高溫，午後山區及鄰近平地仍有局部雷陣雨發生機率。


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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...