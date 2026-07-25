勇士早就已經找到昔日第5順位的歐洲前鋒海佐尼亞（Mario Hezonja），當作「詹皇替代品」，他自2020年告別NBA後回歸歐洲，今年獲選為西班牙甲級聯賽MVP，已經跳脫合約準備重返NBA，據傳勇士、騎士就是最有利潛在下家，本人也認為會加盟這2隊。

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他無疑是勇士在錯失詹姆斯與柯瑞（Stephen Curry）聯手契機時，值得放手一搏的高CP值選擇。

對於已經超過6年沒有在NBA打球的他而言，勇士缺乏持球者的進攻體系、以及灣區帶來的高曝光度，確實比起騎士更適合他。

▲勇士豪組詹姆斯與柯瑞巨星連線正式夢碎，據傳勇士已經展開替代品方案，就是找來歐洲前鋒海佐尼亞（Mario Hezonja）。（圖／翻攝自X ＠CB）

自由市場最大咖球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）昨日凌晨震撼加盟費城七六人，金州勇士豪組柯瑞（Stpehen Curry）與詹姆斯巨星陣容宣告夢碎，但根據爆料大神Shams Charania報導，根據Shams稍早於節目上透露，海佐尼亞下季確定重返NBA，重新找到經紀團隊幫他張羅一切「但說到底，他現在正被詹姆斯的決定卡住了。」如今隨著詹皇確定下家，海佐尼亞預計也會在未來一周內決定去處。根據外媒《Heavy》報導，目前勇士與騎士是海佐尼亞最可能的下家，報導內指出，雖然31歲的海佐尼亞，無法直接填補詹姆斯戰力空缺，但實際上攤開自由市場，基本上能夠持球的大尺寸前鋒早已成為稀缺貨，海佐尼亞2015年選秀會上，被奧蘭多魔術以首輪第5順位選進，身高203公分的他，在效力於魔術、尼克與拓荒者期間，一共於NBA出賽330場，場均留下6.9分、3.1籃板與1.3助攻成績單。2020年球季後，海佐尼亞主動回到歐洲聯賽，在歷經潘納辛奈科斯（Panathinaikos）與卡山（UNICS Kazan）洗禮後，海佐尼亞2022年加盟西甲頂級豪門皇家馬德里，上季憑藉場均17.5分、三分命中率36.6%亮眼發揮，榮獲西班牙Liga ACB聯賽年度MVP，並一舉帶領皇馬挺進歐洲籃球聯賽總冠軍賽。勇士對鋒線補強的迫切需求，其實並不單單來自於對詹姆斯的追逐，另一位球星巴特勒（Jimmy Butler）目前仍處於今年1月十字韌帶撕裂（ACL）後的復健期，另一位年輕鋒線穆迪（Moses Moody）剛接受髕骨腱斷裂修復手術，今年預估得整季休養。尤其是穆迪，此人上季迎來突破性爆發，場均攻下生涯新高12.1分、3.3籃板，三分命中率高達40.1%。他的缺陣對勇士打擊巨大，而海佐尼亞的身高、持球進攻與得分深度，正好能為正在養傷的巴特勒、穆迪，提供及時戰力支援。在詹皇確定去處後，勇士接下來預計會以複數年約簽回格林（Draymond Green），同時間爭取海佐尼亞加盟，