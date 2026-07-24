我是廣告 請繼續往下閱讀

▲目前詹姆斯最熱門的5大潛在下家為：克里夫蘭騎士、邁阿密熱火、金州勇士、明尼蘇達灰狼與費城76人。（圖／取自洛杉磯湖人 X）

NBA超級球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）投入自由市場，動向受矚目。現年41歲的他，上賽季還領著高達5262萬美元的頂薪，根據ESPN知名記者Shams Charania透露，如果詹姆斯加盟目前的5大熱門下家，大概率只能簽下約400萬美元的老將底薪，等同降薪達到將近5000萬美元（具體為4862萬美元）。只需花費底薪就能獲得一位場均「20+7+6」的歷史級巨星，這也成了各支爭冠球隊瘋狂搶人的最大主因。目前詹姆斯最熱門的5大潛在下家為：克里夫蘭騎士、邁阿密熱火、金州勇士、明尼蘇達灰狼與費城76人。Shams Charania在節目中指出：「這幾支參與爭奪詹姆斯的球隊，實際上只能提供老將底薪或特例合約。而詹姆斯下賽季的老將底薪大約為400萬美元。」由於這些熱門追求者多半已觸及「第二層土豪線（Second Apron）」，在薪資空間被鎖死的情況下，幾乎只剩下老將底薪這一條引援通道。球團管理層也不可能為了41歲的詹姆斯大幅拆解原有主力陣容。詹姆斯在2025-26賽季仍繳出極為高效的表現，場均出賽 33.2分鐘，場均得分20.9分，場均助攻7.2次，場均籃板6.1個，投籃命中率51.5%。用400萬美元就能簽下擁有如此神級數據的球員，絕對是今夏自由市場上性價比最高的補強。為何詹姆斯願意接受薪水大幅縮水？主要原因在於他擁有龐大的商業帝國，場外收入驚人，如今不需要再為合約金額斤斤計較。Shams Charania透露，詹姆斯選擇新東家的主要考量條件為打球是否開心、爭冠前景與競爭力、籃球契合度與球隊文化。此外，針對外界猜測詹姆斯正在等待前隊友被交易，Shams也明確反駁：「詹姆斯團隊並沒有在等待安東尼·戴維斯（Anthony Davis）被交易到某支球隊，也沒有在等其他任何人先發生變動。」這意味著詹姆斯並非在等聯盟的「骨牌效應」，他的最終去向完全取決於自身團隊的綜合評估。儘管各界引頸期盼，但詹姆斯的「決定」可能還需要一段時間。NBA記者Evan Sidery發文指出，外界原先預期詹姆斯會在本周做出決定，但目前聯盟內部許多人認為，這個決定最終可能會推遲至8月初。在此之前，為了預留操作空間或等待詹姆斯的落腳處，NBA自由球員市場的最後一波重要運作，恐將繼續陷入停滯狀態。