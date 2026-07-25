2026全民普發一萬元「國民支援金」什麼時候可以領？最新進度有好消息了！花蓮縣光復鄉公所推出「馬太鞍溪堰塞湖災後振興經濟禮金」，符合資格的鄉親每人可現領 10,000 元現金。原訂期限特別順延至 8 月 10 日截止，若逾期未辦理將直接充公！《NOWNEWS今日新聞》為您整理申辦條件、代領規定與攜帶文件懶人包。
🟡一萬元現金誰能領？2大條件、4類人不能領
究竟誰有資格領取這筆 10000 元現金？光復鄉公所說明指出，申辦資格採嚴格的「設籍 2 大條件」：
1. 必須在 114 年 9 月 23 日（含）以前已設籍光復鄉。
2. 截至發放起始日（115 年 6 月 8 日）仍須保持光復鄉戶籍。
同時，官方也明列出 4 種無法領取的出局紅線，包含戶籍已逕遷至戶政事務所者、服刑收容於矯正機關者、發放起始日後才遷出戶籍者及發放起始日後死亡者，均不予補發。
🟡光復鄉普發現金加碼何時領取？金額多少？
根據花蓮縣光復鄉公所最新公告，為振興在地經濟並撫平災後影響，特別推行「馬太鞍溪堰塞湖災後振興經濟禮金」，凡符合條件的鄉親皆可領取每人新台幣 10000 元整。原本受理期限為限時 2 個月（6 月 8 日至 8 月 8 日），但因最後截止日 8 月 8 日恰逢週六例假日，地方主管機關拍板實施順延機制，將臨櫃受理截止日延長至 115 年 8 月 10 日（週一）止，天災停班則再順延。
🟡領錢要帶什麼證件文件？代領方式流程一次看
公所表示，本次發放作業以「帳戶直接匯款為原則、臨櫃領現為例外」。為縮短現場排隊等候時間，官方強烈建議由「戶長 1 人統一代領全戶」效率最高。辦理代領時，成人代領人須備妥身分證影本，未成年人則須出示戶籍謄本或戶口名簿，並於現場簽署授權委託書。若意圖重複申辦或冒領，經通知未於限期內繳回者，將依法移送強制執行並追究法辦。
🟡普發一萬元逾期未領怎麼辦？3大QA一次看
Q1：這筆 10000 元禮金需要排富或審查弱勢身份嗎？
不需要。本專案屬於全民性質的振興經濟禮金，並非弱勢救助或災損賠償，只要設籍時間與戶籍狀態符合規定，全鄉符合資格者皆能領取。
Q2：平時要上班沒時間，想委託親友幫忙代領需要帶什麼？
建議由戶長代領最方便。若委託他人代領，受託成人須帶身分證影本，受託未成年人須帶戶籍謄本或戶口名簿，並於臨櫃現場填妥委託資料即可。
Q3：最晚什麼時候一定要領完？過期沒領會怎樣？
受理期限已延長至 115 年 8 月 10 日（週一） 止。雖然光復鄉沒有公告逾期未領的處置方式，但依政府預算決算與審計限期規範，一旦逾期未完成申辦，該筆款項將直接歸庫充公，無法補領。
(備註：鄉親如有任何申辦疑慮，可於平日上班時間致電光復鄉公所民政課 03-8702206 查詢。)
我是廣告 請繼續往下閱讀
究竟誰有資格領取這筆 10000 元現金？光復鄉公所說明指出，申辦資格採嚴格的「設籍 2 大條件」：
1. 必須在 114 年 9 月 23 日（含）以前已設籍光復鄉。
2. 截至發放起始日（115 年 6 月 8 日）仍須保持光復鄉戶籍。
同時，官方也明列出 4 種無法領取的出局紅線，包含戶籍已逕遷至戶政事務所者、服刑收容於矯正機關者、發放起始日後才遷出戶籍者及發放起始日後死亡者，均不予補發。
根據花蓮縣光復鄉公所最新公告，為振興在地經濟並撫平災後影響，特別推行「馬太鞍溪堰塞湖災後振興經濟禮金」，凡符合條件的鄉親皆可領取每人新台幣 10000 元整。原本受理期限為限時 2 個月（6 月 8 日至 8 月 8 日），但因最後截止日 8 月 8 日恰逢週六例假日，地方主管機關拍板實施順延機制，將臨櫃受理截止日延長至 115 年 8 月 10 日（週一）止，天災停班則再順延。
公所表示，本次發放作業以「帳戶直接匯款為原則、臨櫃領現為例外」。為縮短現場排隊等候時間，官方強烈建議由「戶長 1 人統一代領全戶」效率最高。辦理代領時，成人代領人須備妥身分證影本，未成年人則須出示戶籍謄本或戶口名簿，並於現場簽署授權委託書。若意圖重複申辦或冒領，經通知未於限期內繳回者，將依法移送強制執行並追究法辦。
Q1：這筆 10000 元禮金需要排富或審查弱勢身份嗎？
不需要。本專案屬於全民性質的振興經濟禮金，並非弱勢救助或災損賠償，只要設籍時間與戶籍狀態符合規定，全鄉符合資格者皆能領取。
Q2：平時要上班沒時間，想委託親友幫忙代領需要帶什麼？
建議由戶長代領最方便。若委託他人代領，受託成人須帶身分證影本，受託未成年人須帶戶籍謄本或戶口名簿，並於臨櫃現場填妥委託資料即可。
Q3：最晚什麼時候一定要領完？過期沒領會怎樣？
受理期限已延長至 115 年 8 月 10 日（週一） 止。雖然光復鄉沒有公告逾期未領的處置方式，但依政府預算決算與審計限期規範，一旦逾期未完成申辦，該筆款項將直接歸庫充公，無法補領。
(備註：鄉親如有任何申辦疑慮，可於平日上班時間致電光復鄉公所民政課 03-8702206 查詢。)