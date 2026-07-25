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疑似冒用畜牧場 戴奧辛檢測超標

現場勘查周邊無列管排放源 嘉南羊乳4公噸預防性下架銷毀

▲▲台灣40年老品牌嘉南羊乳受波及；示意圖。（圖／嘉南羊乳）

食安問題連環爆！食藥署抽驗時發現「雲農畜牧場」屠宰羊肉不合格，昨（24）日確認，戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯超標；不過，羊肉實際飼養者並非該畜牧場，有疑似冒用之嫌已移請檢調偵辦。食藥署今（25）日指出，問題羊肉並未流入市面，嘉南羊乳因有使用到雲農牧場羊乳，並已由衛福部預防性下架4公噸。食藥署副署長遲蘭慧指出，7月6日食藥署聯合環境部、農業部及地方政府，在執行例行性的肉品、蛋品及乳品中的戴奧辛及多氯聯苯含量進行監測時，取得雲林縣肉品市場「雲農畜牧場」1日屠宰的羊肉保留樣本，並在22日初驗不合格。隔（23）日食藥署就啟動跨部會聯繫、展開調查，農業部在當日通知雲林縣政府進行移動管制，並前往雲農畜牧場進行訪談及相關採樣。共計採檢雲農畜牧場飼料樣品11件、草料3件及生羊乳1件。同時查核過程發現，問題屠體雖以「雲農畜牧場」名義屠宰，但實際飼養者另一名李姓行為人，因此也到其住處採檢飼料樣品1件、草料樣品1件。經初步訪查發現，李姓行為人飼養8隻羊，雖未達應辦理畜牧場登記的規模，但所開立的健康聲明書有疑似冒用其他畜牧場嫌疑。另據他自述，該檢驗超標屠體並未販售，但為求慎重，全案已協請雲林縣動植物防治所於7月24日晚間移請檢調偵辦。昨（24）日李姓行為人羊肉檢驗結果出爐，戴奧辛含量檢出值為4.6 pg/g fat，超過羊肉限值2.5 pg/g fat；戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和檢出值也超過限值4.0 pg/g fat，達到6.1 pg/g fat。環境部也在昨日現場勘查，羊隻飼養區域是水泥鋪面、未直接接觸土壤，畜牧用水取自地下水。雖李姓行為人養羊處周邊1公里內無列管的戴奧辛固定排放源，但已啟動環境介質採樣調查工作，包括：鄰近養羊處地面土壤、飼養羊隻用地下水、以及現場環境空氣等，採集樣本進行戴奧辛檢驗，預計下週完成空氣、土壤與地下水檢驗，儘速釐清可能的戴奧辛來源。遲蘭慧說，本案問題羊肉並未流入市面，嘉南羊乳因有使用到雲農畜牧場羊乳，並已由衛福部預防性下架4公噸，後續會辦理銷毀，相關風險已獲即時管控。本案由食藥署負責食品檢驗及流向確認、農業部追查羊隻飼養及飼料來源並依法移送檢調單位，以及環境部進行環境介質採樣及污染源調查，會持續跨部會合作，追查可能污染來源。