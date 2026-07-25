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▲具俊曄來台後也搬到台北信義和大S同住，兩人經常在電梯內自拍。（圖／微博@大S工作室）

女星大S（徐熙媛）2025年2月2日離世後，其位於信義區的「台北信義」4.6億豪宅產權動向備受關注。據悉，該豪宅已於7月22日順利完成完稅與繼承過戶，由現任丈夫具俊曄與兩名未成年子女共同平分，正式化解產權懸而未決可能面臨法拍的疑慮。據《壹蘋新聞網》報導，大S於2016年10月以總價3.62億元購入「台北信義」頂層22樓戶，當時光是頭期款就自付1.4億元，加上每月高達119萬元的房貸，9年間累計為該套豪宅砸下約2.6億元。這棟房子見證了她與前夫汪小菲的恩怨情仇、撫育子女的點滴，以及與具俊曄再婚後的甜蜜時光。如今隨房市漲幅，該處市值已預估高達4.6億元。大S過世後，龐大的房貸與資產分配成為外界焦點。依據《民法》規定，其遺產由配偶具俊曄與兩名未成年子女各繼承1/3產權。由於兩名子女尚未成年，法律上由父親汪小菲擔任法定代理人，協助辦理遺產登記與相關財產管理。據悉，目前該棟房產已順利完成過戶，這也代表遺產稅等相關程序已處理完畢。除了不動產產權底定，屋內留下的昂貴珠寶、名牌包與衣服等大S私人財產，目前已由具俊曄與汪小菲雙方委任律師共同確認、拍照紀錄並完成公證程序。現階段所有遺物仍維持原狀，依法不得隨意搬動或處置，確保各方繼承權益。至於台北信義的剩餘房貸，目前疑似由汪小菲支付；具俊曄則搬到距離金寶山墓園較近的地方居住，以便他每天前往墓園探望大S。