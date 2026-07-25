百萬網紅蔡阿嘎的老婆二伯創立的品牌HAHABABY爆出抄襲爭議，遭到網友炎上，夫妻倆過去在Podcast的發言也引發關注。二伯說精品名牌LV曾推出聯名款包包，蔡阿嘎表示上面的彩色點點圖案很像HAHABABY的風格，結果員工大頭佛聽後，囂張地開玩笑附和：「哇靠！去告他！」這段言論讓網友聽到傻眼，直呼HAHABABY太過自大。
LV聯名款有彩色點點 大頭佛開玩笑喊告抄襲HAHABABY
蔡阿嘎與二伯夫妻還有員工大頭佛過去曾在Podcast中，聊到HAHABABY是否會推出聯名款的話題。二伯直言聯名商品會很花錢，接著又表示LV有推出一款聯名包包，蔡阿嘎順勢接話：「就是跟我們那個擁抱點點的彩色點點很像」，結果大頭佛聽後立刻回說：「哇靠！去告他！」開玩笑說LV抄襲他們。
二伯接著也大言不慚地說：「他們都貼給我說是HAHABABY跟LV聯名，大家好像已經對那個很繽紛然後點點的東西，是可以跟我們畫上等號，這樣好像算是還不錯」。蔡阿嘎還直言，那是因為HAHABABY有做出自己的形象，大家看到點點圖案就會想到HAHABABY，對於自己的品牌相當自豪。
草間彌生才是圓點女王！與LV聯名竟被說像HAHABABY
可事實上，所謂的LV出現彩色點點包包，是LV與日本藝術家草間彌生（Yayoi Kusama）合作推出的。草間彌生本就被封為「圓點女王」，經常靠著各式不同的圓點進行創作，結果卻被二伯等人認為是撞款HAHABABY，讓不少網友聽後都覺得傻眼，認為HAHABABY過於自大。
大家看了紛紛氣憤留言：「大頭佛是瘋了嗎？草間彌生的點點2013年就展出了，到底應該是誰要告誰！真的超生氣耶」、「他們已經不是單純的自我感覺良好」、「到底是哪來的勇氣跟臉皮敢說LV抄他們啊」、「他們是在顯化自己嗎？一下抄襲、一下被告，結果自己現在都發生」。
HAHABABY多款商品涉抄襲！擁抱點點也被質疑
而HAHABABY引以為傲的「擁抱點點」系列花紋，其實也被挖出疑似抄襲法國童書《小黃點》，利用色彩三原色紅黃藍的點點排列出的圖案，與《小黃點》的畫風十分相似，只不過加上了笑臉跟手腳，就被HAHABABY封為獨家花色。
除此之外，HAHABABY還有多達53項商品疑抄襲日本、韓國品牌，已被網友統整清算，但夫妻倆至今無回應。記者寄信聯絡HAHABABY團隊，至截稿前也未得到回覆。
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蔡阿嘎與二伯夫妻還有員工大頭佛過去曾在Podcast中，聊到HAHABABY是否會推出聯名款的話題。二伯直言聯名商品會很花錢，接著又表示LV有推出一款聯名包包，蔡阿嘎順勢接話：「就是跟我們那個擁抱點點的彩色點點很像」，結果大頭佛聽後立刻回說：「哇靠！去告他！」開玩笑說LV抄襲他們。
二伯接著也大言不慚地說：「他們都貼給我說是HAHABABY跟LV聯名，大家好像已經對那個很繽紛然後點點的東西，是可以跟我們畫上等號，這樣好像算是還不錯」。蔡阿嘎還直言，那是因為HAHABABY有做出自己的形象，大家看到點點圖案就會想到HAHABABY，對於自己的品牌相當自豪。
可事實上，所謂的LV出現彩色點點包包，是LV與日本藝術家草間彌生（Yayoi Kusama）合作推出的。草間彌生本就被封為「圓點女王」，經常靠著各式不同的圓點進行創作，結果卻被二伯等人認為是撞款HAHABABY，讓不少網友聽後都覺得傻眼，認為HAHABABY過於自大。
大家看了紛紛氣憤留言：「大頭佛是瘋了嗎？草間彌生的點點2013年就展出了，到底應該是誰要告誰！真的超生氣耶」、「他們已經不是單純的自我感覺良好」、「到底是哪來的勇氣跟臉皮敢說LV抄他們啊」、「他們是在顯化自己嗎？一下抄襲、一下被告，結果自己現在都發生」。
而HAHABABY引以為傲的「擁抱點點」系列花紋，其實也被挖出疑似抄襲法國童書《小黃點》，利用色彩三原色紅黃藍的點點排列出的圖案，與《小黃點》的畫風十分相似，只不過加上了笑臉跟手腳，就被HAHABABY封為獨家花色。
除此之外，HAHABABY還有多達53項商品疑抄襲日本、韓國品牌，已被網友統整清算，但夫妻倆至今無回應。記者寄信聯絡HAHABABY團隊，至截稿前也未得到回覆。