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▲法國童書《小黃點》就是以色彩三原色的主題為發想所繪製的。（圖／翻攝自little toy tribe官網）

百萬網紅蔡阿嘎老婆二伯的品牌「HAHABABY」近日爆發抄襲爭議，推出的服飾與日系品牌SOU・SOU、MARKEY'S、CECIL McBEE、niko and… 設計相似，被網友罵爆。現在還有民眾發現，他們宣稱的獨家花紋「擁抱點點」系列圖案，疑似也是抄襲，紅藍黃配色與法國童書《小黃點》的顏色一模一樣，再度引發討論。「擁抱點點」是HAHABABY商品中，經常出現的花紋，高飽和度的配色以及微笑點點圖案，備受粉絲喜愛，他們官網介紹也寫到這是「HAHABABY獨家花色」，想不到如今被質疑，跟法國童書《小黃點》的插畫點點配色根本一模一樣，都是採用紅藍黃3種顏色的圓點，只不過中間有加入笑臉。網友因此留言抨擊：「哇喔，配色都用紅藍黃就罷了，色號也幾乎一樣都沒有改明度和彩度耶」、「（HAHABABY）到目前為止，沒有半點他自己的東西」、「虧我好喜歡⋯」、「到的原版每一個都很好看 ，他可以微調一點就讓東西醜到翻天，也算是天賦異稟」、「這麽剛好創作者都愛黃紅藍嗎？呵呵」。據悉，法國童書《小黃點》由知名繪本藝術家赫威‧托雷（Hervé Tullet）所著，他被譽為全球最會玩的美感大師，2010年推出的《小黃點》透過色彩三原色、翻頁視差的設計，讓小朋友能與靜態書互動，大受好評。而HAHABABY是2021年創立的親子裝品牌，目前這款「擁抱點點」花色在台灣已被他們註冊商標，其他廠商或是創作者都無法使用。針對抄襲日系品牌的風波，《NOWNEWS今日新聞》記者已聯絡HAHABABY團隊，但至截稿前尚未獲得回應。